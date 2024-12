Ladenburg. (stu) In Zeiten wie diesen ist es erfreulich, wenn am Ende eines Weihnachtsmarkts eine erfolgreiche Bilanz gezogen wird – gerade auch, was das Thema Sicherheit betrifft. Am Sonntagabend ging der Weihnachtsmarkt in Ladenburg ohne Zwischenfälle zu Ende.

Das ungemütliche Wetter mit einigen Graupelschauern hielt die Menschen auch am Sonntagnachmittag nicht davon ab, einen Bummel