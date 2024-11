Ladenburg. (stu) Vor dem Wasserturm fuhr am Mittwoch erstmals das "Tafel Mobil" des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor, was ab sofort regelmäßig mittwochs von 10-13 Uhr der Fall sein wird. Dort können bedürftige Personen, die vor dem Einkauf einen Nachweis ihrer Bedürftigkeit erbringen müssen, zu günstigen Preisen einkaufen.

Lebensmittel des Alltags, wie beispielsweise Konserven, Obst und Gemüse, Teigwaren oder Molkereiprodukte, stehen in dem rollenden Lebensmittelladen in den Regalen. Die Waren kosten rund ein Fünftel des sonst üblichen Verkaufspreises. Der Andrang am ersten Tag sei erstaunlich groß, fanden die DRK-Mitarbeiter Manuel Wamser und Ralf Bechtel, die das Gemeinschaftsprojekt der Kommunen Ladenburg, Ilvesheim, Heddesheim, Weinheim und Schriesheim organisieren. Projektleiter Wamser erklärte, dass das "Tafel Mobil" auf einen Pool von rund 100 Geschäften zurückgreifen kann, die kostenlos Lebensmittel abgeben. Der Betrieb dieses sozialen Angebots sollte eigentlich kostendeckend sein, ergänzte Bürgermeister Stefan Schmutz, der ebenfalls gekommen war. Ein eventuelles Defizit werde von den an dem Tafel-Projekt teilnehmenden Kommunen getragen.

Es sei schon länger ein Wunsch des Gemeinderates gewesen, mit einer Tafel für Bedürftige ein weiteres soziales Angebot in die Stadt zu holen, so Schmutz. "Wir haben in Ladenburg bereits eine Kleiderkammer und den kostenlosen Mittagstisch in der Löwenscheuer." Die Fürsorge für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sei ihm zufolge eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.

Eine eigene Ladenburger Tafel sollte nun das soziale Angebot ergänzen. Vom Bundesverband der Tafeln erfuhr die Stadt allerdings, dass keine eigenen Tafeln mehr unterstützt werden würden. Daher wurde die Idee geboren, mit dem DRK ein interkommunales Projekt auf die Schiene zu setzen. Natürlich würden es Schmutz und Wamser begrüßen, wenn man keine Tafeln bräuchte, aber die Realität sehe eben anders aus. Um die 6000 Menschen in der Region würden das "Tafel Mobil" nutzen, Tendenz steigend, so Wamser. "Für uns sind die Nutzer ganz normale Kunden, die wir wertschätzen", sagte der Tafel-Leiter. Daher würden die Waren nicht kostenlos, sondern "sehr günstig" abgegeben werden. Würde man die Lebensmittel verschenken, hätte dies bei den Kunden psychologisch einen eher negativen Effekt.

Um das Projekt "Tafel Mobil" kostengünstig zu organisieren, sei man auf die Unterstützung von ehrenamtlichen Kräften angewiesen. "Ich bin zuversichtlich, dass sich Menschen aus Ladenburg melden werden", sagte Bürgermeister Schmutz. Den Platz vor dem Wasserturm halte er für bestens geeignet: "Das Angebot muss sichtbar sein und nicht an einem versteckten Ort wirken." Auch das Stadtoberhaupt sprach von einem gelungenen Start, wovon sich am Mittwochmorgen auch einige Ratsmitglieder, darunter auch Bürgermeisterkandidat Sophian Habel, überzeugten.

Info: Für die Projektunterstützung werden in Ladenburg noch Ehrenamtliche gesucht. Interessenten sollten sich per Mail an Manuel.Wamser@DRK-Mannheim.de wenden.