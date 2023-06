Ladenburg. (skb) Die Literaturtage "Vielerorts" werden am Donnerstag, 29. Juni, von Jan Philipp Reemtsma und Angela Steidele im Reinhold-Schulz-Waldpark eröffnet. Die weiteren Lesungen führen bis einschließlich Sonntag, 2. Juli, wieder in die Häuser und Hinterhöfe der Stadt.

Mit Ulrike Draesner, Raphaela Edelbauer, Carsten Henn und Behzad Karim Khani kommen weitere namhafte wie preisgekrönte Autoren in die Stadt. Draesner stand mit ihrem historischen Roman "Die Verwandelten" auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse, der Roman "Die Inkommensurablen" der Österreicherin Raphaela Edelbauer spielt 1914 in Wien. Carsten Henn, der auch einen Weinberg an der Terrassen-Mosel besitzt, bringt unter anderem eine Liebesgeschichte aus der Normandie mit, und der Berliner Autor Behzad Karim Khani vereint in "Hund, Wolf, Schakal" das Schicksal zweier Brüder mit der Härte der Straße und der Melancholie iranischer Prosa.

Ungewöhnliche Formate bieten die in Frankreich lebende Graphic-Novel-Autorin Zelba sowie die über Elternschaft schreibenden Julia Friese und Heinz Helle beim Spaziergang an. Interaktiv wird es mit Isabell Jung, die auf dem Marktplatz zum Mitschreiben auffordert, und auch die beiden Mitorganisatorinnen Carolin Callies und Kristin Wolz haben eigene neue und druckfrische Bücher im Gepäck, aus denen sie zum Abschluss im Kettenheimer Hof lesen: Callies aus dem Poem "teilchenzoo", dem sprachliche Experiment, das Allerkleinste in Worte zu fassen, und Kristin Wolz aus "Lisas Labyrinth", einem Roman über Messietum, schicksalhafte Begegnungen und Liebe.

Kinder kommen bei der Veranstaltung mit Nina Dulleck auf ihre Kosten, die außerdem an den Grundschulen lesen wird. Auch Slam-Poet Bas Böttcher und Behzad Karim Khani werden in die Schulen gehen.

Das ausführliche Programm ist auf der Homepage www.ladenburger-literaturtage.de zu finden, das Programmheft liegt unter anderem in den örtlichen Buchhandlungen und der Stadtbibliothek aus.