Ladenburg. Er gilt als die bekannteste Föhnwelle der Nation und sorgt mit seinem Schlager-Repertoire für unvergessliche Festival-Sommer. Im Interview mit Meike Paul erklärt Kuhn, was er über Sexismus im Schlager und melancholische Nachwehen der Corona-Pandemie denkt und verrät, was er lieber mag: Maultaschen oder Spätzle.

Herr Kuhn, es wurde viel debattiert über Sexismus im Schlager. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, Lieder aus eurer Setlist zu nehmen?

Dieter Thomas Kuhn: Natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Die Entwicklung unserer Gesellschaft fordert das. Seit Jahren überlegen wir, was wir noch spielen können. Ich bin bestimmt kein Sexist. Roland Kaiser ist das auch nicht. Und doch wird über bestimmte Frauen-Rollen gesungen. Kann man "Bitte mit Sahne" von Udo Jürgens noch spielen, wenn er sagt, er mache sich an die Sekretärin ran?

Jetzt haben Sie zu diesem Song im Winter sogar ein Video aufgenommen

Stimmt. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das als Kulturgut betrachten. Als Tradition sozusagen. Aber natürlich auch mit dem nötigen Abstand und Respekt gegenüber allen Menschen.

Schlager ist also weiterhin erlaubt?

Bei allen Diskursen, und ich finde viele davon wirklich wichtig, sollte man sich den Spaß am Leben trotzdem nicht nehmen lassen. Es geht bei meinen Konzerten darum zu feiern und mit Freunden die alten Lieder zu singen. Daraus sollen ja keine Handlungsanweisungen abgeleitet werden. Neuerer Schlager klingt anders. Das ist auch okay.

Auf Social Media haben Sie Ihre Fans während der Pandemie mitgenommen und keinen Hehl daraus gemacht, dass Ihnen diese Zeit zugesetzt hat. Konnten Sie die Melancholie wieder abschütteln?

Das holt uns ja alle immer mal wieder ein. Es war eben keine leichte Zeit. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Gesellschaft die Fröhlichkeit flöten gegangen ist. Ich merke das auch bei mir. Manches fällt einem schwerer. Auch gesundheitlich haben manche Schwierigkeiten.

Haben Sie denn auch Probleme?

Meine Fitness ist eine andre. Seitdem ich Corona zweimal hatte, spüre ich das schon. Die Unbeschwertheit ist auch einfach weg. Das muss man ganz deutlich so sagen.

Man ist ja auch etwas träger geworden, hat das Home Office zu schätzen gelernt. Trotzdem waren sie im vergangenen Jahr auf Tour. Vermissen Sie das Office?

Ich bin froh, dass wir wieder auf der Bühne stehen können. Das hat uns schmerzlich gefehlt. Wenn wir draußen bei den Leuten sind, die Energie spüren, die Empathie, dann tut uns das gut. Dafür lohnt es sich, auf Tour zu gehen.

Ist alles wieder wie vor Corona?

Nein. Das hat sich verändert. Beispielsweise was die Ticketkäufe anbelangt. Früher musste man schnell sein, um eine Konzertkarte zu bekommen. Heute sind die Gäste sehr zögerlich. Viele buchen erst kurzfristig, wollen mal abwarten, wie sich alles entwickelt. Damit muss man als Künstler auch umzugehen lernen. Aber das betrifft nicht nur uns. Eigentlich geht es allen so.

Stimmt das nachdenklich?

Klar. Aber man sollte sich nicht verunsichern lassen. Wir lieben, was wir tun und halten daran fest. Wir freuen uns über jeden einzelnen Konzert-Besucher und darüber dass die Leute eine tolle Zeit haben.

Ein DTK-Konzert gehört einfach zu einem perfekten Sommer dazu, stimmts?

Das freut uns, wenn das die Leute so sehen. Für uns ist es auch was Besonderes. Wir spielen lieber im Sommer draußen, als im Winter drinnen. Hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Aber da liegt dann unter freiem Himmel schon was ganz Besonderes in der Luft. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.

Und wie könnte man einen Partymuffel überreden, in diesem Jahr in Ladenburg dabei zu sein?

Es fällt mir schwer uns jetzt selbst zu loben. Aber ich persönlich beobachte die Leute gerne, wenn sie zu unseren Konzerten kommen. Für viele ist das ein ganzer Aktionstag. Mittags fangen sie dann schon an. Ziehen sich was Buntes an, haben Spaß zusammen. Wenn ich die Blumenkinder in den Straßen- und U-Bahnen sehe, macht mich das glücklich. Das sollte man mal live erlebt haben. Sich einfach treiben lassen. Vielleicht gefällt es den Partymuffeln ja dann auch

Entweder Oder mit Dieter Thomas Kuhn

Open Air oder Halle?

Dieter Thomas Kuhn: Open Air – ist immer ein ganz anderes Lebens- und Konzertgefühl. Wenngleich in der Halle schön mit Licht gespielt werden kann

Schlager oder Neue Deutsche Welle?

Ich muss ja Schlager sagen. (lacht)

Tour oder Studio?

Draußen, bei euch, auf Tour.

Morgen oder Abend?

Morgen. Ich bin ein Morgenmensch.

Polyamor oder monogam?

(lacht) Wenn das meine Partnerin liest. Kommt drauf an, wen man jetzt fragt. Der Bühnen-Dieter sagt polyamor (lacht wieder).

Tübingen oder Stuttgart?

Ganz klar Tübingen.

Maultaschen oder Spätzle?

Spätzle!

Legalize it oder rauchfrei?

Bei mir immer rauchfrei

Griechischer Wein oder italienischer?

Da nehm ich lieber den Italiener.

Barfuß im Regen oder ein Bett im Kornfeld?

In alter Drews-Manier: ab ins Kornfeld.

Hello again oder Gute Nacht, Freunde?

Meine lieben Freunde.

Tür an Tür mit Alice oder irgendwo in Mexiko mit Anita?

Lieber mit der Alice.

Tageszeitung oder Radio?

(lacht) Ganz klar natürlich Radio!

Info: "Festival der Liebe": Ladenburg, Samstag, 17. August, 19.30 Uhr, Open-Air auf der Festwiese. Restkarten für 64,90 Euro auf www.eventim.de