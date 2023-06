Andere Künstler sind durch Festivals eingebunden – weil sie in einer Zeit, in der die Branche längst noch nicht zum "business as usual" zurückgekehrt ist, lieber auf diese Bühnen schielen. Viele, erklärt Gissel, trauen sich in der jetzigen Phase nicht zu, ein größeres Solo-Konzert zu füllen, Stichwort: Kostenverantwortung. Für den Veranstalter wiederum ist es unerlässlich, dass er Stars präsentiert, die Tausende anziehen.

Dass es in diesem Jahr keine Veranstaltungen geben wird, hat ganz unterschiedliche Gründe. An Demi selbst liegt es nicht. "Wir haben durchaus auch in diesem Jahr schon für Ladenburg geschaut, aber es hat schlicht nicht gepasst", erklärt Gissel. Heißt: Viele Künstler sind zwar auf Tour, aber auf einer anderen Route. Das gilt etwa für Die Fantastischen Vier. Die Deutsch-Rapper waren durchaus im Gespräch für die Festwiese, der Tourweg machte am Ende einen Strich durch die Rechnung. Jetzt spielen die Stuttgarter unter der Regie von Demi auf der Lorelei.

In den weiteren Jahren kamen die großen Konzerte. "Da hatten wir teils 15.000 oder 16.000 Besucher", erinnert sich Gissel. Andreas Gabalier, Rosenstolz, Die Söhne Mannheims, Dieter Thomas Kuhn, Die Fantastischen Vier – sie alle waren schon da. In diesem Jahr allerdings herrscht bei Demi mit Blick auf Ladenburg Ebbe. Nicht das erste Mal. Auch zwischendurch habe es Jahre gegeben, in denen die Agentur nicht präsent gewesen sei, erinnert sich Gissel. Und damit meint er nicht die Corona-Jahre.

Ladenburg. (cis) Es ist ein Kompliment, das wie Öl runtergeht. Ladenburg , sagt Dennis Gissel, "ist so ein bisschen unsere Hometown". Der Geschäftsführer der Hirschberger Eventagentur Demi Promotion verweist auf die Anfänge der Konzerte auf der Festwiese. "Wir haben die mit aus der Taufe gehoben", sagt er, spricht davon, dass Demi selbst durch das Bezuschussen von Wasser und Strom in das Gelände investiert hat – und dann mit der Reihe "Klassik am Fluss" gestartet ist.

Dennis Gissel. Foto: zg

Gissel verweist auf den finanziellen Aufwand von der Bühne über den Strom bis hin zur Gastronomie. "Da hast du ganz andere Kosten im Kreuz", weiß der Agenturchef. Zumal sowohl Personal- wie auch Materialkosten nach Corona "durch die Decke gegangen sind". Damit es sich überhaupt rechnet, muss zumindest ein Wochenende bespielt werden.

Alles in allem ist es weiterhin keine leichte Zeit für die Kulturbranche. Vorverkäufe laufen schleppend, "kurzfristige Entscheidungsfindung", nennt es Gissel. Derweil ist Demi Promotion wie viele andere Veranstalter auch noch immer mit den Rückabwicklungen von Tickets aus den Corona-Jahren beschäftigt. Andersrum schlagen sich nun die erhöhten Kosten für Veranstaltungen auf die Ticketpreise nieder. Kaufen sollen die diejenigen, die durch gestiegene Lebenshaltungskosten eh schon einen schmaleren Geldbeutel haben. Und die sich zweimal überlegen, welche Konzerte sie sich gönnen.

In der Branche herrscht durch all das Verunsicherung. Augen zu und durch – so scheint ein bisschen das Motto zu sein. Auch für Demi Promotion. Schließlich soll und muss es weitergehen. Und das tut es auch. In der Nachbarkommune Weinheim ist die Agentur in diesem Jahr mit fünf Veranstaltungen vertreten. Möglich ist das vor allem dank der Kulturbühne der Stadt, die über die Sommermonate aufgebaut ist und von Demi genutzt werden kann. Der Aufwand pro Abend ist also um ein Vielfaches kleiner als bei üblichen Veranstaltungen.

Im nächsten Jahr dann ist Ladenburg in die Planungen eingeschlossen, daran lässt Gissel keinen Zweifel: "Wir werden Ladenburg wieder bespielen." Man sei auch schon mit Künstleragenturen im Gespräch. Details will er nicht preisgeben – schließlich ist noch nichts in trockenen Tüchern. Wunschvorstellungen? "Klar hat man die", grinst Gissel.

Aber auch hier lässt sich der Agenturchef nichts entlocken. Klar ist: Es wird zumindest ein Wochenende mit zwei Veranstaltungen geben. "Wir sind auch offen für drei Abende", sagt Gissel. Aber egal in welchem Umfang, es wird Sponsoren brauchen, macht er keinen Hehl daraus, dass die Wirtschaft mit ins Boot muss, um die Events auch künftig stemmen zu können.