Von Christina Schäfer

Ladenburg. Die Vorfreude in der Stadt, sie ist bereits allgengewärtig. Sieben Kilometer blau-weiße Fähnchen, aufgehängt in einer Kooperation des städtischen Bauhofs zusammen mit der Firma Gärtner, winken im Wind. Und die Wetterprognosen? Die sind für das kommende Wochenende ein Traum. Beste Voraussetzungen also, wenn Ladenburg am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, das 48. Altstadtfest feiern wird.

"Die Organisation bewegt die ganze Stadt", macht Bürgermeister Stefan Schmutz im Pressegespräch zu Beginn der Woche deutlich. Was er meint, führt er dann noch genauer aus: Die Vereine beteiligen sich mit Ständen, die gesamten Flohmarkthändler kommen aus Ladenburg, die Wirtschaft unterstützt finanziell wie handwerklich und die Stadtverwaltung koordiniert. Die Einzelhändler steuern einen weiteren Teil bei, so sie sich am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr beteiligen. "Durch dieses Zusammenspiel erhalten wir die Einzigartigkeit und Attraktivität des Altstadtfests", ist der Bürgermeister froh über das breite Engagement aus der Stadt heraus.

> Musik & Kulinarik: Was die Besucherinnen und Besucher im Einzelnen erwartet, das umreißt Petra Liebig, die sich in der Stadtverwaltung für die Organisation verantwortlich zeichnet und bei der folglich alle Fäden zusammengelaufen sind. 25 Bands und DJs werden an den zwei Tagen für Stimmung sorgen. "Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein", ist sich Liebig sicher.

Mehr als 50 Vereine und Gastronomien sorgen derweil für Gaumenfreuden – auch hier dürfte Auswahl garantiert sein. Was die Standorte angeht, gibt es teils Neuerungen. So ziehen die Baseballer der "Romans" durch die Arbeiten am Garangoplatz an die Tiefgarageneinfahrt des Rathauses. Der Liederkranz wird zusammen mit dem Partnerschaftsverein Paternion nach dem Aus der Sängereinheit seine neue Heimat auf dem Schulhof der Dalberg-Grundschule finden. An gleicher Stelle wie bei der erfolgreichen Premiere ist der ASV mit seinem Angebot an Hüpfburgen wieder dabei – also in der Verlängerung der Deichwiesen.

> Flohmarkt: Erneut ein Highlight des Altstadtfests sind die 450 Flohmarktstände, die in den Gassen der Altstadt das Herz der Schnäppchenjäger bedienen werden. Der Bereich vom Walzenspielplatz bis zur Deichwiese ist dabei für Kinder bis 14 Jahre vorbehalten, die hier eine ganz eigene Shoppingmeile für sich haben. Es gilt: von Kindern für Kinder – egal, ob getauscht, geschenkt oder verkauft.

"Es ist schön, dass sich viele Altstadtbewohner gefunden haben, die ihre Höfe und Garagen öffnen", zeigte sich Liebig erfreut über die Resonanz auf einen entsprechenden Aufruf der Stadt. Hintergrund: Durch die Verlegung der Stände von den Gassen auf die privaten Flächen haben die Retter im Falle des Falles freie Fahrt. Die soll auch durch Pkw nicht gestört werden. "Am Besten", sagt Petra Liebig, "kommt man mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn". Dafür bietet die vrn Sonderfahrten an.

Wer auf das Auto nicht verzichten möchte, findet eine kostenlose Parkmöglichkeit auf der Festwiese am Neckar genauso wie am Freibad. Banner an den Stadteingängen werden auf diese Flächen hinweisen. Ziel: Weniger Einsätze für den Abschleppdienst. "Im vergangenen Jahr mussten wir verstärkt abschleppen", hofft Liebig in diesem Jahr auf ein anderes Szenario.

> Jubiläum Städtepartnerschaft: Das Altstadtfest steht in diesem Jahr unter dem Zeichen des 40-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Garango. So ist der Altstadtfest-Pin mit einer Auflage von 500 Stück eben diesem Jubiläum gewidmet, geziert wird er von dem Symbol der Partnerschaft: einem Baum. Zu haben ist er zum Preis von drei Euro am Stand des Garangovereins im Bischofshof ebenso wie am Stand des Heimatbundes auf dem Marktplatz. Der Erlös kommt in diesem Jahr dem Verein zugute. Man wird aber auch mit Gästen aus Burkina Faso feiern: Eine Delegation ist bereits seit Beginn der Woche in Ladenburg, aber auch aus Paternion werden erneut Gäste vor Ort sein.

Bürgermeister Stefan Schmutz erwartet nicht nur in Anbetracht der Wetterprognosen mit Sommertemperaturen und Sonne pur eine Rekordkulisse von Besucherinnen und Besuchern. "Der Nachholbedarf mit Blick auf Austausch ist riesig", ist er sich sicher.

Info: Das gesamte Programm liegt in gedruckter Form als Flyer aus, ist aber auch online über die städtische Homepage unter www.ladenburg.de oder in der BürgerApp einsehbar. Die vrn-Sonderfahrten sind abrufbar in der Rubrik Aktuelles unter www.dbregiobus-bawue.de.