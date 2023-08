Von Axel Sturm

Ladenburg. Am Weltflüchtlingstag wird an die Schicksale von über 35 Millionen Menschen erinnert, die auf der Flucht sind. In Ladenburg kümmert sich der Hilfsverein Int.Akt um die Bedürfnisse der über 200 Flüchtlinge, die derzeit in der Stadt zu betreuen sind. Die Mitglieder setzen Integrationsmaßnahmen um, sie begleiten die geflüchteten Menschen zu Ämtern