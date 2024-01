Ladenburg. (cis) Die dunklen Wolken verhießen nichts Gutes. Doch sie hielten sich zurück. Im Gegensatz zu den gut 40 Läuferinnen und Läufer, die am Silvestermorgen nach Bewegung lechzten. Denn darum ging es – nicht um Zeiten, nicht um Anmeldegebühren und Starterzahlen. "Der Spaß steht im Vordergrund", machte Markus Walz von der Drachenbootabteilung des FV 03 Ladenburg deutlich, was für ihn wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte. Zu denen gehörte er allerdings nicht, wenngleich der Lauf aus einer Walz-Familientradition hervorgegangen ist. Mittlerweile ist er für jedermann geöffnet, und "sehr viele finden das gut, sich nach Weihnachten zu bewegen; ganz ungezwungen und ungebunden", wie Walz sagte.

Anders als er schnürte Vorjahressiegerin Anne Vormwald (LSV Ladenburg) auch in diesem Jahr wieder die Schuhe. Ziel Titelverteidigung? Vormwald winkte ab. "Zum Jahresende noch mal bewegen", gab sie als persönliche Losung aus und stimmte damit in den Walz’schen Tenor ein. Neben ihr gingen etliche Läuferinnen und Läufer des LSV zusammen mit Hobbysportlerinnen und -sportlern und Eltern mit Kindern – Letztere teils in Laufschuhen, teils im Kinderjogger oder auch mit dem Fahrrad als pushende Begleitung unterwegs – an den Start.

Sie alle nahmen fünf Runden à 1,2 Kilometer in Angriff. "Es ist aber jedem selbst überlassen, wie viele Runden gelaufen werden", verdeutlichte Walz, dass es auch bei der Streckenlänge ganz ungezwungen zuging. Für Uwe Beyer von den Römer Dragons waren fünf Runden auch gar kein Thema. Eine Runde, sagte er, wolle er mitlaufen. "Das ist besser als gar keine Bewegung", so Beyer – und das so kurz nach Weihnachten, grinste er. Er hielt Wort. Nach einer Runde lief Beyer locker aus, während sich die anderen den Ehrgeiz zur nächsten Runde nicht nehmen ließen.

Ein bisschen Ehrgeiz war nicht verkehrt, schließlich wurden – wenngleich es um sportlichen Spaß ging – die Zeiten der jeweils besten drei Frauen und Männer gestoppt. Bei den Männern zeigte sich schnell, wer den Ton beim Silvesterlauf 2023 angab: Tobias Hahn von der LSV zog schon in der ersten Runde davon, hatte sich damit früh von seinen Verfolgern Markus Radder und Sebastian Körner gelöst und ließ die ersten Überrundeten bereits nach 1,2 Kilometern hinter sich. Am Ende stoppte seine Zeit bei 22:50 Minuten. Zweiter wurde Radder (23:46), knapp dahinter kam Körner ins Ziel (23:50).

Bei den Damen übernahm Vormwald fast von Beginn an die Führung und lief in den letzten Runden als Beste unter den Damen ein einsames Rennen. Am Ende war es mit einer Zeit von 27:56 Minuten die ungefährdete Wiederholung ihres Vorjahressieges. Platz zwei sicherte sich Heike Stern (LSV) in 29:23, als Dritte erreichte Maike Röschel (30:04) das Ziel. "Anstrengend, aber sehr schön", kommentierte Stern den Lauf, der in gewohnt familiärer Atmosphäre stattfand, und bei dem im Zielbereich die Gäste alle Läuferinnen und Läufer anfeuerten – oft schon mit einem Pott Tee in der Hand, der gegen die unangenehm feuchte Kälte wärmen sollte.

Die Temperaturen hatten Stern allerdings nichts ausgemacht. Es sei gut zu laufen gewesen, sagte sie. "Und das Wetter hat gehalten", zeigte sich auch Vormwald zufrieden. Tatsächlich waren die Wolken zwar beständig dunkler geworden, ließen ihre Tropfen aber erst aufs Römerstadion fallen, als nahezu alle Bewegungsfreudigen ihre Runden absolviert hatten. Und sich dann auch mit Tee belohnen konnten.

Wenngleich, wie Walz betonte, der Silvesterlauf einmal mehr Spaß und Jahresabschluss der Dragons war, wollte sich die Abteilung mit der Veranstaltung nochmals zeigen, um potenzielle Sponsoren anzuziehen. Der Grund war vor der Halle im Start-Ziel-Bereich zu sehen: Die Drachenbootabteilung möchte ihr 6er-Outrigger "Motu Nui" ersetzen – Kostenpunkt: circa 12.000 Euro, sagte Beyer. "Motu Nui" wurde von den Römer Dragons bereits gebraucht gekauft und hat nach Beyers Schätzung wahrscheinlich schon 20 Jahre auf dem Buckel. "Zum Training ist es immer noch in Ordnung", sagte er. Doch aufgrund der wachsenden Abteilung braucht es mittlerweile ein zweites Boot für eben jenes Training. Das ist derzeit eine Leihgabe aus Frankfurt.

Schöner wäre ein eigenes Boot, daran ließ Beyer keinen Zweifel. Nicht zuletzt für die Regatten, die man bestreitet. So klang zum Abschluss des Silvesterlaufs der Wunsch fürs neue Jahr an, als mit heißem Tee mit oder ohne Schuss noch gebührend Abschied von 2023 gefeiert wurde.