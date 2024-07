Ladenburg. (stu) Die Schließung des Cafés Antique im Auktionshaus Seidel wurde nicht nur von den Ladenburger Gästen, sondern auch von den ankommenden Touristen an der Touristenbus-Haltestelle "Ankerplatz" bedauert. Nach fünf Jahren lösten die Inhaber, Pia Seidel und ihr Mann Eduard Fast, den Pachtvertrag einvernehmlich auf.

Für Pia Seidel war mit der Auflösung des Pachtvertrags allerdings auch klar, dass die durchaus attraktiven Räume im Erdgeschoss des Spielzeug-Auktionshauses auch weiterhin gastronomisch genutzt werden sollten.

Wollen eine Museumslounge etablieren: Pia Seidel und Eduard Fast. Foto: zg

Die Idee des Unternehmer-Ehepaars kann nun, nach einer umfangreichen Umbauphase, in die Tat umgesetzt werden. Ein Museumscafé mit regelmäßigen Öffnungszeiten wird es beim idyllisch gelegenen Hirschgraben in Sichtweite des Wasserturms allerdings nicht mehr geben.

"Mit unserer Museumslounge werden wir eine neue Geschäftsidee verwirklichen", erläuterte Seidel, die verdeutlichte, dass das Auktionsgeschäft nach wie vor das Hauptstandbein des Unternehmens bleibt.

"Es wäre allerdings schade, wenn die Räumlichkeiten des früheren Cafés nicht sinnvoll genutzt werden könnten", meinte Seidel, die eigentlich selbst Lust verspürte, sich gastronomisch zu betätigen. "Diese Aufgabe würde mir auch Freude bereiten. Aber natürlich kann ich mir das zeitlich nicht erlauben, denn die Leitung des Auktionshauses verlangt meine ganze Kraft", so die Mutter der Kinder Lionell (9) und Lucia (5), die viel Wert auf ihre Familien-Rolle legt.

Auch geschäftlich geht es weiter aufwärts. Erst kürzlich wurden in den USA und in der Schweiz neue Standorte des Auktionshauses eröffnet, und auch diese Neuausrichtung verlangt dem Paar viel Kraft ab. "Gut, dass mein Vater Götz immer noch mit Rat und Tat im Team mitarbeitet", freut sich die Unternehmerin, dass "der Betrieb richtig gut läuft".

Richtig gut laufen soll auch das neue Gastronomie-Konzept. Die bisherige Museumsatmosphäre soll zwar nicht aufgegeben werden, aber das Wohnzimmer-Gefühl mit den alten Sofas und gemütlichen Sesseln gibt es jetzt nicht mehr. Dafür wurde ein moderner Lounge-Stil im Industrie-Design geschaffen. Die Räumlichkeiten wirken nun größer und heller, und die Vitrinen mit den Exponaten kommen nun viel besser zur Geltung.

Ein Schmuckstück ist die neu gestaltete Bar, an der sich das Verweilen lohnt. Auch die attraktive Außen-Terrasse mit Blick auf die grüne Lunge Ladenburgs wird in das Konzept integriert. Das Unternehmer-Ehepaar will die stilvollen Räumlichkeiten ab sofort für Veranstaltungen vermieten.

"Halligalli-Veranstaltungen" wie Junggesellen-Abschiede oder Geburtstage, wo es Jugendliche richtig krachen lassen wollen, sind allerdings nicht die Zielgruppen, die für Vermietungen angesprochen werden. "Schließlich haben die Exponate in den Vitrinen einen beachtlichen Wert – wir wollen nichts riskieren", betont Pia Seidel.

Sie denkt, dass die Räume für Familienfeiern wie zum Beispiel Hochzeiten sehr geeignet sind, zumal nur ein paar Schritte entfernt im Museumsrömergarten standesamtlich geheiratet werden kann. Aber auch für Konfirmationen oder Kommunionen sowie Geburtstage und Taufen, aber auch für Beerdigungen kann die Museumslounge angemietet werden.

Um die 80 Personen können bequem bewirtet werden. Apropos Bewirtung: Wenn es die Gäste wünschen, kümmern sich die Vermieter um die gastronomischen Angebote, denn sie stehen mit mehreren Catering-Firmen und Gastronomen in Kontakt. Es sei aber auch möglich, dass sich die Gäste selbst um ihre Essensangebote kümmern.

"Wir sind flexibel und offen für neue Ideen", so Seidel. Geplant ist auch eine monatliche Veranstaltungsreihe. "Kultur und Gastronomie zu verbinden, das finde ich spannend", erläutert Seidel, die sich zum Beispiel länderbezogene Veranstaltungen wie griechische, italienische, spanische oder bayrische Abende gut vorstellen kann.

Dem Unternehmerpaar ist es wichtig, den Gästen Qualität zu bieten. Zudem soll das Projekt mit Kontinuität umgesetzt werden. Diese Zielsetzung könne am besten erreicht werden, wenn man das Projekt in den eigenen Händen hat. "Wir denken, dass die neue Museumslounge gut angenommen wird. Attraktive Räumlichkeiten zur privaten Nutzung sind nämlich rar in Ladenburg", sagt die Unternehmerin, die auch auf die vorhandenen Parkplätze an der Neckarstraße sowie auf die Barrierefreiheit in der neuen Location hinweist.

Info: www.museums-lounge.de