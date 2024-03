Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Hobby Nähen hat in Ladenburg nicht nur eine lange Tradition, sondern es war in früheren Zeiten sogar notwendig, denn damals wurden Kleidungsstücke noch größtenteils selbst hergestellt. Jetzt könnte dieses Hobby wieder Auftrieb erfahren, denn vor Kurzem haben Daniela und Markus Brake ihr Geschäft für Stoffe und Kurzwaren namens "Stoff & Liebe" eröffnet.

Bis in die 1950er-Jahre war es in Ladenburg üblich, dass junge Mädchen nach ihrem Schulabschluss noch eine Nähschule besuchten. Über 40 Jahre bestand die Nähschule von Josephina Stopfer, und auch die Nähschule der Niederbronner Schwesternschaft neben der Gallus-Kirche im Michaelsheim wurde gern besucht.

Die Grundkenntnisse des Nähens lernten viele junge Mädchen bis in die 1960er-Jahre im Handarbeitsunterricht der Hauptschule bei der legendären Handarbeitslehrerin Käthe Stumpf. Die Jungs erlernten im Werkunterricht Sägen, Schrauben und leichte Handwerker-Tätigkeiten.

Auch in Sachen "Kurzwaren" war Ladenburg bis in die 1960er-Jahre gut aufgestellt. Im Kurz- und Gemischtwarenladen von Luise Seitz am Marktplatz konnten die Hobbynäherinnen alle notwendigen Utensilien kaufen, und im Kaufhaus Lutz beim Domhofplatz gab es sogar eine eigene Kurzwaren-Abteilung. Jahrzehntelang konnte man allerdings keine Stoffe mehr erwerben. Doch diese Marktlücke ist nun geschlossen.

Vor wenigen Tagen wurde nämlich in der Benzstraße beim Verkehrskreisel (neben dem Café der Bäckerei Görtz) das Geschäft für Stoffe und Kurzwaren "Stoff & Liebe" eröffnet, das von Daniela und Markus Brake geführt wird. Ihre Geschäftsidee ist längst zum Erfolgsmodell geworden, denn es ist bekannt, dass "Stoff & Liebe" attraktive, bunte Stoffe im Sortiment hat, die nicht nur Kinderaugen strahlen lassen.

Als die Ärztin und Hobbynäherin Daniela Brake vor zwölf Jahren das erste von drei Kindern zur Welt brachte, wollte sie für ihren Sohn eine eigene kleine Kollektion nähen. Das Problem war nur, dass sie keine passenden Stoffe fand, die ihr gefielen. Stoffe, auf denen Kinder-Figuren wie "Heidi", "Biene Maja", die "Schlümpfe" oder "die Maus" aus "Der Sendung mit der Maus" abgebildet waren, gab es damals nicht.

Brake wollte Abhilfe schaffen, daher trat das Ehepaar mit den jeweiligen Lizenzgebern in Kontakt. Die Entrichtung einer Lizenzgebühr war mit der Berechtigung verbunden "Heidi-Stoffe" oder "Biene-Maja-Stoffe" vermarkten zu dürfen. Stoffdesigner entwickelten die Muster. Die Stoffe ließ das Ehepaar im europäischen Ausland produzieren.

"Wir gingen volles Risiko", berichtete Markus Brake, der bis zur Gründung noch als Betriebswirt und Marketingfachmann in der Floristikbranche tätig war. Das Ehepaar baute einen Internethandel (www.stoffundliebe.de) auf, und es wurde schnell klar, dass sie mit ihren bunten Stoffen mitten ins Schwarze getroffen hatten. Die Käufer, die mittlerweile eine eigene Fangemeinde in den Sozialen Medien bilden, waren begeistert. Die Zeit der eintönigen Motive für Kinder war vorbei.

Besonders wichtig ist den Inhabern, dass sie mit ihren Produkten Freude bereiten. "Wir wollen Begeisterung vermitteln", meinte die Inhaberin. Ihr Slogan "Aus Liebe wird Stoff" ist daher ihre Philosophie, die schon beim Betreten des neu eröffneten Geschäftes spürbar wird. Hell und freundlich präsentiert sich das dritte Geschäft des Unternehmer-Ehepaars. 2022 wurde bereits in Dortmund und 2023 in Freising bei München ein Ladengeschäft eröffnet.

Liebhaber von schönen, außergewöhnlichen Stoffen werden hier fündig. Das Kurzwaren-Angebot ist sehr umfangreich, und auch das Thema "Nähmaschine" wird fachkundig besetzt. Es werden neue Nähmaschinen verkauft und defekte Geräte zur Reparatur angenommen. Ein weiterer Geschäftsbereich sind Nähkurse für Kinder und Fortgeschrittene. Auch die Chefin Daniele Brake wird den einen oder andern Kurs geben, obwohl sie immer noch als Ärztin praktiziert.

Die Internet-Geschäfte des Unternehmens werden vom Ladenburger Standort in der Hohen Straße abgewickelt, wo die Familie mittlerweile auch zu Hause ist. Das Unternehmen "Stoff & Liebe" hat sich auf dem Markt etabliert. Deutschlandweit beschäftigt die Firma rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den drei Verkaufsgeschäften, im Vertrieb und in den Bereichen Konfektion und Social Media arbeiten.

Die offizielle Eröffnung des Ladenburger Geschäfts wurde übrigens zum Nähtreffen einer Fangemeinde aus ganz Deutschland. "Wir wollten etwas Neues schaffen, um unsere Kunden zu inspirieren. Wir leben das, was uns Freude macht", betonen Daniela und Markus Brake. Sie sind überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte ihres Unternehmens unter dem Motto "Aus Liebe wird Stoff" noch weitergehen wird.

Info: Öffnungszeiten von "Stoff & Liebe" in der Benzstraße 1 in Ladenburg: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr; Samstag 10 bis 14 Uhr. Mittwoch geschlossen.