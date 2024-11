Von Edda Nieber

Ladenburg. Mit wallenden blonden Haaren steht sie da, die Arme leicht angehoben, der Blick konzentriert. Vor ihr sitzen Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana, gespannt auf das, was gleich passiert, der Musik lauschend. Dann beginnt Petra Paula Corcelli "Sometimes When We Touch" von Dan Hill zu singen, die Jury hört gebannt zu.