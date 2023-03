Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Premiere des Designfestivals im Rosenhof ist geglückt. 75 Aussteller präsentierten ihre trendigen Produkte, und rund 3000 Gäste besuchten die Messe für alles, was schön ist, die in den vergangenen Jahren in der Karlsruher Palazzo-Halle stattfand. Veranstalter Riaz Dan Müller konnte am Sonntagnachmittag eine rundum zufriedenstellende Bilanz