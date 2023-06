Von Axel Sturm

Ladenburg. Paolo Perrone hat sich dieser Tage zur Ruhe gesetzt. Knapp 40 Jahre war der Ladenburger mit italienischen Wurzeln in der Römerstadt gastronomisch aktiv. In den 1980er-Jahren eröffnete der Geschäftsmann, den seine Kunden alle nur Paolo nannten, in der Nähe des Marktplatzes ein Spezialitätengeschäft.

Er kaufte den Schinken, die Mortadella