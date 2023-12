Sandhausen. (lesa/make/pol) Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße L598 am Mittwoch tödlich verletzt worden. Feuerwehrkommandant Markus Zielbauer teilte auf RNZ-Anfrage mit, dass der Radfahrer um kurz vor 13 Uhr nahe des Feuerwehrhauses die Landesstraße überqueren wollte, als er von einem wohl in Richtung Heidelberg fahrenden Auto erfasst wurde.

Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 66-Jährigen handelt. Der Auto-Fahrer sei ein 23-Jähriger, so die Polizei, der Unfallort liege auf Höhe des Feldwegs Kirchheimer Mühle von Sandhausen kommend in Richtung Osten.

Beim Crash erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle starb. Während der Reanimation des Radfahrers und der Unfallaufnahme stellten die neun ausgerückten Sandhäuser Feuerwehrleute einen Sichtschutz für den zahlreichen "Publikumsverkehr" auf. Zudem sperrten sie die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Arbeiten der Staatsanwaltschaft. Bis etwa 18 Uhr, wie die Polizei nachträglich mitteilte.

Im Einsatz waren laut dem Sandhäuser Feuerwehrkommandanten neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auch die Ehrenamtlichen der "Psychosozialen Notfallversorgung" (PSNV). Deren Aufgabe ist, im Notfall seelsorgerische Erste Hilfe zu leisten. Am Einsatzort betreute das Team Zielbauer zufolge den Fahrer des Unfallautos psychologisch.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Verkehrsdienst Heidelberg haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen eingeleitet, heißt es in der Polizei-Mitteilung vom Donnerstag. Die Polizei gab am Mittwochabend auf RNZ-Anfrage keine Auskünfte.

Update: Donnerstag, 28. Dezember 2023, 12.21 Uhr