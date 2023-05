Dossenheim. (ugm) Die Sanierung der Landesstraße L531 bei Dossenheim geht in die nächste Runde. Wie das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe mitteilte, wanderte die Baustelle in dieser Woche weiter.

Im Auftrag der Behörde wird seit Anfang April die schadhafte Fahrbahn der L531 zwischen der Anschlussstelle Dossenheim der Bundesautobahn A5 und der Kreuzung der L531 mit der Bundesstraße B3 saniert. Die Maßnahme ist in fünf Bauabschnitte aufgeteilt.

Seit Montag und bis voraussichtlich Mitte Juli finden die restlichen Sanierungsarbeiten im zweiten Bauabschnitt zwischen der Kreuzung der L531 mit der Boschstraße und der Autobahn-Anschlussstelle statt. Die Zufahrt zur Boschstraße ist während der Arbeiten nur noch über die B3/L531 möglich. Die Umleitung von der Anschlussstelle Dossenheim nach Heidelberg erfolgt wie bisher über die Schwabenheimer Straße.

In der sich anschließenden dritten Bauphase vom 26. Mai bis 30. Juni wird die Abfahrt der Autobahn-Anschlussstelle aus nördlicher Richtung kommend gesperrt. Der von Norden kommende Verkehr muss daher bereits an der Autobahn-Anschlussstelle Ladenburg abfahren und von dort über die eingerichtete Umleitung Richtung Heidelberg fahren. Die Abfahrt an der Anschlussstelle Dossenheim von südlicher Richtung kommend ist weiterhin möglich, wie das Regierungspräsidium mitteilte.

Da die Asphaltarbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es nach Angaben der Behörde zu terminlichen Verschiebungen im Bauablauf kommen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen rund 1,05 Millionen Euro und werden vom Land getragen. Die Verkehrsführung wurde vor Beginn der Maßnahme mit der Verkehrspolizei, den betroffenen Kommunen und den Straßenverkehrsbehörden abgestimmt, heißt es.