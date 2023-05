Region Heidelberg. (cm) Fast in jedem Ort der Region stehen sie seit dem Monatswechsel: Maibäume. Meist handelt es sich um haushohe Stämme, oft geschmückt mit Zunftwappen und Handwerkszeichen. Doch nicht überall ist das so. Und nicht überall kam der Maibaum pünktlich. Zwei besondere Bäume erregten Aufmerksamkeit in der Region:

In Nußloch schossen in den vergangenen Tagen die