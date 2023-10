Heddesheim. (keke) Treiben Klima-Kleber jetzt auch auf der Heddesheimer Freiluft-Kunsteisbahn ihr Unwesen? Was beim ersten Blick aufs Bild des RNZ-Fotografen so aussehen mag, ist in Wirklichkeit allerdings eher harmloser Natur. Betriebsleiter Matthias Heuberger und Eismeister José Alfonso nutzten am Montag vielmehr den Vor-Ort-Termin mit der Presse, um sich vom Fortschritt der seit Mitte Oktober laufenden Eis-Aufbauphase "händisch" selbst ein Bild zu machen.

Dort, wo jetzt auch wegen der Regenfälle der letzten Tage noch viel Wasser steht, soll zur pünktlichen Eröffnung der Eisbahn am 1. November eine vier Zentimeter dicke Eisschicht den Kufenfreaks ein ungestörtes Schaulaufen und Pirouettendrehen ermöglichen.

Bis dahin müssten rund 80 Kubikmeter (80.000 Liter) Wasser eingefroren werden, so Objektleiter Ivo Herschel. Wie in den Vorjahren gelten am "Familien-Eislauftag" von 9.30 bis 22 Uhr ermäßigte Eintrittspreise. Was die drei Eismeister José Alfonso, Ivo Herschel und Steven Krastel derzeit am meisten nervt: "Wenn der Wind Laub auf die Eisfläche weht, friert es dann fest und muss mit heißem Wasser oder mit Stechbeitel und Hammer wieder mühsam entfernt werden."

Weitere nicht uninteressante Zahlenspielereien erläuterte Nalyan Emin von der Finanzverwaltung des Rathauses: So wurden in der vergangenen Saison für die Eisgewinnung 290.000 Kilowattstunden Strom verbraucht.

Dank eines Zweijahresvertrags mit den Stadtwerken Viernheim und dem Wegfall der EEG-Umlage beläuft sich der Strompreis auf 15 Cent pro Kilowattstunde. Rund 81.000 Gäste sorgten von Anfang November 2022 bis Ende Februar 2023 für einen Rekordbesuch. Die Durchschnittszahl der letzten fünf Jahre – die nur eintägige Coronasaison 2020/2021 mit 423 Besuchern wurde nicht berücksichtigt – liegt bei 70.987 Besuchern.

Der am stärksten frequentierte Monat der vergangenen Saison war der Januar mit knapp 26.400 Besuchern. Auf der jeweils samstags zwischen 17 und 22 Uhr stattfindenden Eisdisco vergnügten sich im Durchschnitt 718 Besucher pro Monat. Zum Schutz der Jugendlichen gilt hier ab diesem Jahr ein allgemeines Alkoholverbot. Auch Zuschauer sind nicht erlaubt.

"Moderat erhöht haben sich die Eintrittspreise", bestätigt Nalyan Emin. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Kinder ab sechs Jahren zahlen drei Euro (bisher zwei), Ermäßigte (Schüler, Studenten, Rentner) vier anstelle von bisher drei Euro. Für Erwachsene erhöht sich der Eintrittspreis ebenfalls um einen auf fünf Euro. Familien zahlen zehn (bisher: neun) Euro. Für die Eisdisco am Samstag kommt zu den regulären Preisen pro Person ein Zuschlag ebenfalls in Höhe von einem Euro hinzu. Zehner-Karten für die Eisbahn erhöhen sich für Erwachsene von 35 auf 45 Euro; Ermäßigte zahlen 35 anstelle von 25 Euro, Kinder und Jugendliche 25 statt bisher 22 Euro. Schließlich schlägt die Saisonkarte für Kinder ab sechs Jahren mit 55 Euro (bisher: 45) und für Ermäßigte mit 65 Euro (bisher: 55) zu Buche. Einzel- und Zehnerkarten können über die "eTicket Heddesheim"-App oder vor Ort an der Kasse gekauft werden.

Neben der Eisdisco warten auf die Gäste der Eisbahn auch diesmal weitere Highlights. Der Nikolaus stattet der Eisbahn am 6. Dezember ab 15 Uhr einen Besuch ab: natürlich stilgerecht auf Schlittschuhen und mit einem prall gefüllten Gabensack.

Am 2. Januar 2024 steht ein weiterer Familientag mit ermäßigten Eintrittspreisen im Kalender. Sogar freien Eintritt verspricht der traditionelle "Heddesheimer Eiszauber" am Sonntag, 14. Januar 2024. Einen "närrischen Kindernachmittag" von 14 bis 17 Uhr gibt es am 12. Februar. Last, but not least findet jeweils montags von 14 bis 17 Uhr ein Kindernachmittag für Kids im Alter bis zu zehn Jahren statt. Mit Unterstützung der bewährten Pinguin-Lernhilfen besteht hier für Kinder in Begleitung eines Erwachsenen die Möglichkeit, das Eislaufen spielend zu erlernen.

Während der Öffnungszeiten gibt es keine Laufzeitbeschränkung. Alle zwei Stunden findet jeweils eine 30-minütige Eisaufbereitungspause statt.