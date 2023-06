Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Mal erdig, rau und frech, dann wieder zart, melancholisch und poetisch: "Wendrsonn", eine der erfolgreichsten Mundartbands Süddeutschlands, begeisterten die Besucher zum Finale der Saison 2022/23 bei "Kultur im Bürgerhaus". Das Quintett - Rob Wittmaier fiel wegen Krankheit aus - lieferte abwechslungsreiche Mischungen, gekrönt durch die Neuinterpretationen alter Volkslieder.

Anke Hagner und ihre vier Jungs, Markus Stricker, Klaus Marquardt, Chris Weigold und Micha Scha, ließen es krachen und warfen eine ganze Menge Klischees über Schwaben über Bord. Kabarettistische Elemente vereinten sich mit tragisch-komischen Momenten: Stricker plauderte aus dem Nähkästchen und hüpfte wie Rumpelstilzchen über die Bühne, während Marquardt sich die Seele aus dem Leib fiedelte. Hagner verzauberte die Zuhörer stimmlich sowohl solo als auch im Zusammenspiel mit Stricker als perfektes Duo, eingebettet in ein Kollektiv von Ausnahmemusikern.

Eines wurde an diesem Abend im Bürgerhaus deutlich: "Wendrsonn" hat neue Fans gewonnen – waren anfängliche Probleme mit dem Dialekt doch spätestens nach der Pause behoben. Ausgefallene, rockige Musik stand im Gegensatz zur Lyrik der Lieder und der Bodenständigkeit der ungekünstelten Vorträge. Die Musik kommt von Herzen, dazu der Einfluss von persönlichen Begebenheiten und spontanen Erfahrungen.

Frontfrau Hagner weiß sich dabei zu behaupten: Ihre stimmlichen Fähigkeiten verleihen dem Gesang eine besondere Ausstrahlung. Profis seien sie inzwischen alle, betont Stricker, schließlich tourt die Band nun durch ganz Deutschland. Dem ehrlichen Dialekt bleibt die Gruppe aber treu: Mit "Schwäbisch isch sexy" brachte sie das Publikum in Stimmung und zum Mitklatschen. Und wagte dabei den Spagat zwischen den Landesteilen: die "schwäbische Seele näherbringen", aber auch voller Lob über die Nachbarn sprechen. Denn der Badener könne aus vollem Herzen lachen, während der Schwabe zum Lachen in den Keller gehe.

In einem ganz neuen Gewand wird bei "vielen Liedern und Geschichten, die es gibt, die Musik, die wir für richtig halten, eingesetzt, egal ob Rock, Reggae, Soul oder Blues". So kommen karibische Sounds oder melancholische Eigenkomposition rüber. "S’Lewe isch nonet vorbei!", machte die Band klar, denn wer den Kopf hängen lasse, habe keinen Grund mehr, Musik zu machen, so die Wonneproppen und Stimmungsmacher: Stricker als ehrlicher Komödiant mit einer fröhlichen, besinnlichen Seite, der Geschichten aus Gegenden erzählt, in der sich Fuchs und Hase "Gute Nacht" sagen. Aus einem "schwäbischen ...