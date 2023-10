Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Langsam neigt sich das Jubiläumsjahr, in dem Edingen-Neckarhausen "1250 Jahre Neckarhausen", das 55-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Plouguerneau sowie 100 Jahre Musikvereinigung gefeiert hat, dem Ende zu.

Tolle Veranstaltungen gab es übers Jahr, angefangen vom historischen Festumzug im April, über den großen Flohmarkttag bis hin zum Tag der Vereine. Nun lädt das Rathausteam um Andrea Ried und Kai Bassauer als maßgebliche Organisatoren des Jubeljahrs noch einmal zu einer besonderen Aktion ein: zum Lichterfest "Neckarhausen leuchtet" am Samstag, 28. Oktober, und zwar in Kombination mit der ersten Ortsmeisterschaft im Kürbisschnitzen.

Einen Kürbis zu schnitzen, das gehöre im Herbst doch dazu wie die Sonne zum Sommer, meinen die Veranstalter. Die Bevölkerung ist eingeladen, kreativ zu werden, um den Kürbissen eine eigene Persönlichkeit zu verleihen, sei es grimmig oder lustig. Mit den passenden Werkzeugen kann man zu Hause kunstvolle oder auch witzige Kürbisunikate herstellen, die als Dekoration für drinnen oder draußen ein schöner Hingucker für diese Jahreszeit sind.

Die Frage ist "Wer schnitzt den schönsten Kürbis?". An der ersten Ortsmeisterschaft im Kürbisschnitzen können alle Einwohner Edingen-Neckarhausens ohne Altersbeschränkung teilnehmen. Die Größe der Kürbisse ist dabei egal, und auch beim Motiv ist man ganz frei. Wichtig ist, dass sie zum Lichterfest am 28. Oktober fertig sind.

An diesem Tag können die geschnitzten Kürbisse von 16 bis 17 Uhr auf der Schloss-Terrasse abgegeben werden. Alle Teilnehmenden werden in eine Liste eingetragen, und der jeweilige Kürbis erhält eine eigene Ausstellungsnummer. Auf der Terrasse des Schlosses können die Exponate dann von den Besuchern des Lichterfests bestaunt werden. Eine Jury wird dann den herausragendsten Kürbis auszeichnen. Die ersten drei Gewinner erhalten Gutscheine im Wert von 150, 100 und 50 Euro. Die Preisverleihung findet im Anschluss an die Feuershow auf der Schloss-Terrasse statt.

Zudem ist die Bevölkerung zum Lichterfest "Neckarhausen leuchtet" eingeladen: Zum ersten Mal bieten die örtlichen Vereine zusammen mit der Gemeinde ein Mitmachprogramm mit vielen Aktionen an. Alle Bürger können sich am Lichterfest beteiligen, indem sie Kerzen, Lampen, Lampions oder Laternen an ihre Fenster stellen und auf diese Weise für Atmosphäre sorgen. Im Bereich des illuminierten Schlosses und des Schlossparks ist ein Treffpunkt zum Beisammensein eingerichtet.

Ab 18.30 Uhr startet am Schlosshof ein Lichterzug zum Boulodrome am Freizeitbad. Dort findet gegen 19 Uhr eine Feuershow statt. Gegen 20 Uhr werden im Schlosshof die Sieger des Schnitz-Wettbewerbs prämiert.