Von Jörg Runde

Kronau. Es gibt Momente, die verändern alles im Leben. Für Maximilian Lehr aus Oberhausen-Rheinhausen war die erste Begegnung mit der einjährigen Golden-Retriever Hündin Smilla aus Cammin bei Rostock solch ein Augenblick. "Wir haben alle sofort gemerkt, dass zwischen den beiden die Chemie stimmt. Ihm war die Freude sofort anzusehen", sagt seine Mutter Daniela: "Smilla hat ihn direkt beruhigt, sie kann für sein weiteres Leben wirklich eine große Hilfe sein."

Maximilians Leben begann vor rund acht Jahren im Diakonissenkrankenhaus in Speyer nicht nur sieben Wochen früher als geplant, er musste auch sofort beatmet werden. Für den nur 37 Zentimeter großen und 1240 Gramm schweren Jungen folgten viele schwere Wochen im Brutkasten und für die Eltern Daniela und Markus eine Zeit voller Sorge und Ungewissheit.

"Die Ärzte sagten Maximilian eine kurze Lebenserwartung voraus, ohne uns genau mitteilen zu können, worunter er denn leide", sagt Lehr. Erst als Maximilian bereits drei Jahre alt war, diagnostizierten die Ärzte einen Gendefekt, der erst wenige Jahre zuvor überhaupt entdeckt wurde und unter dem weltweit nur zwölf Menschen leiden.

Maximilian ist seit seiner Geburt zu 100 Prozent schwerstbehindert, er leidet unter einer Muskelschwäche, ist voll pflegebedürftig und hat sich doch ins Leben gekämpft. Mutter Daniela und Vater Markus sind stolz auf ihren Kämpfer Maxi. "Es ist ein großes Glück für uns, zu sehen, wie er sich entwickelt hat. Seit jetzt mehr als drei Jahren lebt er sehr stabil."

Die Liebe seiner Eltern, die ihn alleine pflegen, spielt bei Maximilians Entwicklung eine große Rolle. Aber auch die Großeltern, der Onkel und die Tante sind große Stützen, ebenso wie seine vierjährige Schwester Marie. "Sie ist eine echte Bereicherung für uns alle. Und auch sie liebt ihren Bruder über alles."

Große Fürsorge und Unterstützung erlebte Maximilian auch in Hockenheim im Kindergarten Sonnenblume der Lebenshilfe Hockenheim/Schwetzingen. Heute ist er in der Ludwig-Gutmann-Schule in Kronau bestens aufgehoben, wie seine Eltern berichten. In der Einrichtung für Körperbehinderte werde Maximilian optimal gefördert. "Wenn er morgens abgeholt wird, freut er sich schon. Das sagt doch eigentlich schon alles", sagt Daniela Lehr.

Auch wenn Maximilian nicht sprechen kann, so versteht er doch sehr viel. Über moderne Kommunikationsgeräte, sogenannte Talker, kann er seinen Klassenkameraden auch von den Erlebnissen mit der Familie und zu Hause von seinem Tag in der Schule erzählen. "So etwas Alltägliches tut uns allen sehr gut", sagt Lehr. Zum Beispiel, wenn er erzählt, dass sie in der Schule getanzt und gesungen haben. "Musik liebt er", sagt Daniela Lehr, um gleich zu ergänzen: "Und er liebt natürlich Hunde."

Glaubt man Selina Hase vom vielfach ausgezeichneten Verein "Rehahunde Deutschland", wird sich Maximilians Zustand bald weiter verbessern. Die Hundetrainerin bereitet die Smilla auf ihr Leben in der Gemeinde in der Rhein-Neckar-Region vor. Im ersten Lebensjahr wurde die Hündin auf alltägliche Situationen wie Bahnfahren, Besuche in belebten Bereichen und Stressmomente geschult. Auch, dass sie nicht aufs Sofa oder ins Bett hüpft, sei ihr beigebracht worden.

Seit einigen Wochen bezieht sich die Ausbildung ganz auf Maximilian. Smilla lernt, wie man neben einem Rollstuhl oder einem Rollator läuft, wie sie dem Jungen in Alltagssituationen helfen kann oder ihn beruhigen kann. "Sie wird ihm sicherlich mal helfen, Gegenstände aufzuheben", sagt Hase. Smilla sei aber kein Assistenzhund, sondern ein Therapiehund. Ihre wichtigste Aufgabe sei es, Maximilian bei der Impulskontrolle zu unterstützen. "Sie lernt zum Beispiel, sich mal bei ihm auf die Füße zu legen, um ihn zu beruhigen", führt sie aus. Außerdem könne sie ihm helfen, sich frei auf der Straße zu bewegen und ihn daran hindern, aufgrund seines fehlenden Angstverständnisses einfach auf die Straße zu laufen.

Dass Smilla das kann, liege an ihrem liebevollen Gemüt, vor allem aber an ihrer herausragenden Ausbildung. Gegründet wurde der Verein "Rehahunde Deutschland" 2006 von Astrid Ledwina. Die Vorsitzende bekam für ihre Verdienste rund um die Ausbildung von Therapiehunden bereits das Bundesverdienstkreuz am Bande. Unzähligen Menschen habe sie mit ihren Tieren bereits geholfen. Sie weiß genau, was Hunde für Menschen bedeuten können: "Die Menschen schaffen eine Verbindung mit dem Tier, berühren es, reden mit ihm, sie beruhigen sich und sind weniger depressiv oder aggressiv", sagt die Hundetrainerin.

So eine Leistung hat natürlich auch ihren Preis. 35.000 Euro kostet ein ausgebildeter Hund. "Da wir wissen, wie hilfreich Smilla für Maxi sein wird, ist sie uns das auf jeden Fall wert. Wir wissen, wie gut sie ihm tun wird und wie wichtig sie für seine Entwicklung ist", sagt Lehr.

Eine erfolgreiche Spendenaktion sorgte schlussendlich dafür, dass die Familie Lehr Smilla schon bald bei sich begrüßen kann. "Wir sind allen Menschen, die sich an der Aktion beteiligt haben, unendlich dankbar", sagt Daniela Lehr und fügt an: "Wir hoffen, dass es mit dem Einzug schon im Sommer klappt."

Dass Smilla in diesem Jahr die Reise von der Ostsee an den Rhein antreten wird, steht für alle Beteiligten außer Frage. Vorher steht aber auch noch eine Vorbereitungswoche in Cammin an. Da geht es auch darum, dass sich Smilla und die Familie aneinander gewöhnen und gut miteinander umgehen. "Es ist wichtig, dass Smilla auch weiter Hund sein kann und ihre eigenen Bedürfnisse ausleben kann", sagt Selina Hase. Daniela Lehr sagt: "Smilla ist schon jetzt ein Mitglied unserer Familie. Sie wird es richtig gut haben bei uns."