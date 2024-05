Von Christoph Moll

Neckargemünd. Nach der Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag, 26. Mai, stehen in Neckargemünd gleich die nächsten Wahlen bevor: Am 9. Juni wird unter anderem ein neuer Gemeinderat gewählt. Welche Kandidaten treten an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben die Listen?