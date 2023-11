Fast alle Räte treten 2024 wieder an

Hirschberg. (ans) Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2024 am 9. Juni laufen auf Hochtouren, auch in Hirschberg. Die RNZ hat sich daher bei den Fraktionsvorsitzenden umgehört, ob alle amtierenden Gemeinderäte wieder antreten. Und wie es mit dem Aufstellen der Listen läuft. Auch wollte die RNZ wissen, wie sich die Abschaffung der unechten Teilortswahl in der Vorbereitung auswirkt und ob es

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote