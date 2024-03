Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Zum ersten Mal tritt die SPD in Edingen-Neckarhausen mit einer offenen Liste zur Kommunalwahl am 9. Juni an. Das Logo lautet: SPD/EBEN, was für "Engagierte Bürger Edingen-Neckarhausen" steht. Schon bei der Jahreshauptversammlung der SPD war die Öffnung der Liste Thema und wurde durchaus lebhaft diskutiert.

Die jüngeren