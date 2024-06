Eppelheim. (RNZ) Die Grünen bleiben knapp vor der CDU die stärkste Kraft in Eppelheim. Allerdings nur nach Prozentpunkten, beide Fraktionen sind mit sechs Sitzen im neuen Gemeinderat vertreten. Je vier Mandate gehen an SPD und Eppelheimer Liste, die FDP kommt auf einen Sitz. Den Sprung in den Rat schafft auch ein Kandidat der Linken.

Das Ergebnis im Überblick:

Eppelheim 2024 2019 Wahlbeteiligung 59,8 % 59,3 % CDU 26,7 % 26,0 % SPD 19,2 % 21,7 % Grüne 27,0 % 31,1 % FDP 5,5 % 6,4 % Eppelheimer Liste 16,3 % 14,7 % Die Linke 5,1 % -





Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind gewählt:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen GRÜNE Balling-Gündling, Christa Direktmandat 3.375 GRÜNE Böhmann, Marc Direktmandat 3.220 GRÜNE Moreira da Silva, Isabel Direktmandat 2.656 GRÜNE Mauss, Hubertus Direktmandat 2.604 GRÜNE Niesporek, Dennis Direktmandat 2.166 GRÜNE Grau-Bojunga, Claudia Direktmandat 2.078 CDU Fießer, Horst Direktmandat 3.929 CDU Wiegand, Linus Direktmandat 2.671 CDU Niebel, Rabea Direktmandat 2.660 CDU Brendel, Christine Direktmandat 2.512 CDU Wiegand, Volker Direktmandat 2.443 CDU Andres, Harald Direktmandat 2.408 SPD Schmidt, Renate Direktmandat 4.386 SPD Geschwill, Jürgen Direktmandat 3.439 SPD Reske, Claus Direktmandat 1.968 SPD Turna, Clara Direktmandat 1.416 EPPELHEIMER LISTE e.V. Binsch, Bernd Direktmandat 2.738 EPPELHEIMER LISTE e.V. Maier, Franz Direktmandat 2.454 EPPELHEIMER LISTE e.V. Sauer, Jürgen Direktmandat 2.143 EPPELHEIMER LISTE e.V. Treiber, Michael Direktmandat 1.264 FDP Dr. Schib, Peter Direktmandat 1.061 DIE LINKE Blüm, Jan Direktmandat 1.021