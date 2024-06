Weinheim. (RNZ) Der Countdown läuft: 34.320 Wählerinnen und Wähler sind am Sonntag aufgerufen, sich an der Kommunalwahl zu beteiligen. Bei der Europawahl in Weinheim sind es 32.235 Wahlberechtigte. Allerdings haben knapp 10.000 Personen schon im Vorfeld vom Angebot der Briefwahl Gebrauch gemacht. Die Stadt gibt letzte Hinweise und Tipps, damit der Wahltag und die beiden folgenden "Zähltage" im

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote