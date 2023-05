Von Christiane Barth

Wiesenbach. Wenn ein ausgebildeter Verkehrsüberwacher nicht zu finden ist, welche Alternativen gibt es dann? Können Bürger selbst zu Ordnungshütern werden? Darf ein privater Sicherheitsdienst Knöllchen verteilen?

Diese Fragen kamen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf: "Seit wir keinen Ordnungsdienst mehr haben, entsteht wieder Wildwuchs", stellte Markus Bühler (Grüne) fest. Ordnungswidrigkeiten im Bereich des ruhenden Verkehrs hätten zugenommen, merkte er im Rund an und fragte, ob es möglicherweise eine Alternative gäbe, eine gewisse Kontrolle über Falschparker und Verkehrssünder zu bekommen. Er fragte, ob vielleicht eine Kooperation mit der Stadt Neckargemünd eine Möglichkeit wäre.

Bürgermeister Eric Grabenbauer berichtete, er habe sich bereits mit dem Bürgermeister-Kollegen Frank Volk in dieser Sache unterhalten und die Gemeinde Gaiberg sowie weitere Kommunen reihum hätten mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Auch der Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal sei bekanntlich bemüht, einen Ordnungsdienst einzurichten, doch seien keine Bewerbungen eingegangen: "Personalnotstand überall: Wir haben niemanden, der es machen kann", bedauerte Grabenbauer, versicherte jedoch: "Wenn die anderen jemanden finden, werde ich dort sofort anklopfen und fragen, ob wir uns dranhängen können."

Tim Pommer (CDU) hakte nach, ob etwa ein privater Sicherheitsdienst eine Option wäre. Sein Vorschlag, dieser könne etwa einmal im Monat nach Falschparkern Ausschau halten und sanktionieren, hielt Grabenbauer jedoch kaum für realisierbar: "Ist das überhaupt rechtlich möglich? Da müssen wir uns erkundigen. Ich habe noch nie gehört, dass ein privater Sicherheitsdienst im Auftrag der Gemeinde Strafzettel verteilt."

Michael Grimm (CDU) hatte eine weitere Option in petto: "Es gibt ja die Möglichkeit, dass das jeder machen kann." So könnten Bürger selbst zum Ordnungshüter werden, indem sie etwa ein Foto vom Parkverstoß machen, dieses mit Datum und Uhrzeit versehen und schließlich an Polizei oder Landratsamt schicken. Die Privatperson sei somit Anzeigenerstatter und Zeuge in Personalunion.

Grabenbauer jedoch zeigte sich wenig begeistert: "Ob es Menschen gibt, die sich das antun möchten?" Dass sich Bürger dazu bemüßigt fühlen könnten, Anzeige zu erstatten, hielt er für wenig wahrscheinlich: "Wenn sie das einmal machen und dann an den Richtigen geraten, ist es aus."