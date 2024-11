Von Lena Sandmeir

Neckargemünd. Eine erste Satzung, die den Wochenmarkt in Neckargemünd regelt, datiere aus dem Jahr 1976, teilt Nadine Thiele aus der Stadtverwaltung mit. Der Markt findet zwei Mal die Woche, immer samstags und mittwochs auf dem Marktplatz in der Altstadt statt – in den Wintermonaten von 8 Uhr bis 13 Uhr, in den Sommermonaten von April bis September bereits ab 7 Uhr.

Das Angebot

Mal sind mehr, mal weniger Beschicker auf dem Platz vertreten – das Angebot in Neckargemünd unterliegt somit Schwankungen. Einige der Anbieter kommen nur an einem Tag, andere sind sowohl mittwochs als auch samstags dabei. Bei unserem Besuch an einem Mittwoch sind es fünf Stände, dicht im Viereck angeordnet, die Backwaren, Geflügelspezialitäten, Wild, mediterrane Feinkost sowie Honig und Bienenprodukte verkaufen.

In der Regel kommt auch noch ein Obst- und Gemüsehändler. Samstags wird der Markt auch mit Käsespezialitäten beschickt, Feinkost gibt es dann hingegen nicht. Die Stadtverwaltung berichtet, es habe in der letzten Zeit viele Veränderungen auf dem Markt gegeben. Schon vor eineinhalb Jahren hat ein Fischhändler den Markt verlassen, Anfang dieses Jahres tat es ihm dann der zweite gleich.

Die Stadtverwaltung suche dringend nach einem neuen Anbieter für Fisch sowie einen Feinkosthändler für den Samstag und einen Käsehändler für den Mittwoch, stoße dabei aber auf Probleme: "Es sind weniger Stände geworden, und es ist schwieriger, neue Stände zu gewinnen", beklagt Thiele. Initiativbewerbungen auf Standplätze, wie sie noch bis vor wenigen Jahren häufig eingingen, gebe es kaum noch.

Positiv stehe dem gegenüber, dass für den ehemaligen Gemüsehändler in diesem Jahr ein Nachfolger gefunden werden konnte, und es sehe aktuell auch nicht danach aus, als würde das Angebot weiter schrumpfen – "die Grundversorgung ist glücklicherweise an den beiden Markttagen, Samstag und Mittwoch, gewährleistet", versichert Thiele.

Die Anbieter

Händler Sinan Sulak. Foto: Sandmeir

Neu auf dem Markt dabei ist Sinan Sulak mit seinem "Feinkost Paradies". Erst zum dritten Mal ist er an diesem Mittwoch da: Auf Empfehlung eines Verwandten hat er sich bei der Stadt um einen Stand beworben und ihn bekommen – vorerst nur auf Probe, doch in Neckargemünd hofft man, dass er sich dauerhaft etabliert.

Viel kann der Mannheimer Feinkosthändler noch nicht beurteilen, doch sein erster Eindruck ist gut: Sein Stand werde sehr positiv angenommen, und das Verhältnis zu den anderen Beschickern sei ein sehr gutes. Letzteres lässt den Markt auch für Nicole Wagner von der Bäckerei Schwab aus Leimersheim hervorstechen, die seit etwa einem Jahr zwei Mal die Woche nach Neckargemünd kommt.

Die Anbieter würden hier eine richtige kleine Familie bilden, "man kennt sich, man macht und man lacht zusammen", erzählt die 33-Jährige. Besonders engagiert sei der Marktmeister Michael Morr: Der sei immer zur Unterstützung bereit und helfe tatkräftig beim Aufbau und Anschluss der Stände. "Das habe ich sonst bei keinem Markt erlebt", meint Wagner. Von Morrs Einsatz begeistert sind auch Wildhändler Michael Lippmann sowie Imker und Honigverkäufer Wolfgang Wilhelm.

Die beiden unterhalten sich freundlich vor Lippmanns Wagen, dem "Odenwälder Wildgenuss", als die RNZ dazustößt. Während der 68-jährige Wilhelm erst seit etwa einem Jahr alle zwei Wochen aus Königsbach-Stein auf den Markt kommt, gehören der 66-jährige Lippmann und seine Frau Claudia aus Mossautal nach fünf bis sechs Jahren schon zum festen Inventar des Marktmittwochs.

Die beiden Kollegen sollten eigentlich schon in Rente sein, das Marktgeschäft gefalle dem Imker und dem leidenschaftlichen Jäger aber besser: "Für mich war das die Alternative zum Bürojob. Das, oder im Bett zu liegen", erklärt Wilhelm.

Die Kunden

Trotz schönen Wetters ist die Besucherzahl an diesem Mittwoch sehr gering. Das ist anscheinend keine Ausnahme: Thiele gibt Auskunft, dass manche Händler einen Kundenrückgang beklagen – das bestätigen auch Lippmann und Wilhelm, besonders was den Mittwoch angehe.

Ariane Soltau-Aufderstraße. Foto: Sandmeir

Lippmann erzählt, man habe einmal versucht, den Markt mittwochs auf den Nachmittag zu verlegen, doch auch das habe nichts genützt. Er bewirbt nun seinen Stand auch auf anderen Märkten, auf die er fährt – und bemerke einen kleinen Kundenzuwachs. Eine regelmäßige Kundin in Neckargemünd ist Ariane Soltau-Aufderstraße. Die 59-Jährige hat eine Praxis für Psychotherapie direkt am Marktplatz. Sie sagt, sie überquere gerne schnell die Hauptstraße, um hier einzukaufen – manchmal auch samstags.

Auch bei den übrigen Kunden erfreut sich der Markt großer Beliebtheit: "Der Markt war eigentlich mit ein Grund für den Umzug nach Neckargemünd", erzählt eine Besucherin mit kleiner Tochter. Sie sei regelmäßig Kundin und freue sich über das fast vollständige Angebot an diesem Mittwoch – in letzter Zeit hätten immer wieder Stände wegen Ausfällen und Personalmangel gefehlt.

Ein 65-Jähriger aus der Umgebung erklärt: "Ich bin sehr froh, wenn die kleinen Märkte in der Region weiterhin leben können von dem, was sie bieten" – dafür ist ausreichend Kundschaft natürlich wichtig. Seit Corona sei das nicht immer garantiert, darin sind sich viele Anbieter und Kunden einig.

Das Fazit

"Die wunderschöne Lage mitten auf dem Marktplatz" der malerischen Altstadt, das besteche die Kunden in Neckargemünd besonders, meint Thiele. Das Angebot ist zwar überschaubar, aber es deckt laut Stadtverwaltung die Grundversorgung ab und hält auch Spezialitäten bereit. Erwähnenswert ist die enge Zusammenarbeit zwischen den Beschickern.