Von Nicolas Lewe

Bammental. Etwa 4000 Seemeilen oder anders ausgedrückt: gut 7000 Kilometer. Diese Distanz liegt an Weihnachten zwischen der 15-jährigen Leslie Pöckel und ihrer Familie in Bammental. Die Zehntklässlerin des Gymnasiums Bammental ist – wie bereits mehrfach berichtet – Teilnehmerin des Forschungsprojekts "Klassenzimmer unter Segeln".

Hierbei handelt es sich um ein Forschungsprojekt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in Kooperation mit der gemeinnützigen Fördergesellschaft "Segelschiff Thor Heyerdahl". Von Oktober bis April sind 34 Schüler plus Lehrende sowie Schiffsbesatzung auf hoher See unterwegs. Schulunterricht findet an Bord statt, hinzu kommt die nautische Ausbildung.

Über die Weihnachtsfeiertage befindet sich die "Thor Heyerdahl" auf hoher See, mitten in der Karibik, irgendwo zwischen der Insel Dominica und Panama. Die Temperaturdifferenz zwischen dem winterlichen Bammental und den Karibikstaaten beträgt rund 25 Grad. Auf dem Meer dürften es zwar ein paar Grad weniger sein, dennoch bleibt der klimatische Unterschied groß. Doch nicht nur deshalb wird es für die 15-Jährige ein komplett anderes Weihnachtsfest, als sie es aus den Vorjahren gewohnt ist.

Zu den Bedingungen auf dem Segelschiff zählt, dass die Jugendlichen ihre Mobiltelefone, abgesehen von Notfällen, nur zu vereinbarten Zeiten ausgehändigt bekommen. Leslies Eltern, Daniel und Ina Pöckel, berichten der RNZ, dass sie deshalb zu Weihnachten gar keinen direkten Kontakt zu ihrer Tochter haben werden. Für Leslie selbst war vor dem In-See-Stechen von Dominica aus noch gar nicht klar, wie Weihnachten auf der "Thor Heyerdahl" gefeiert wird.

Die Anfrage der RNZ beantwortete sie vor dem Ablegen per Sprachnachricht: "Hier ist noch nicht so die krasse Weihnachtsstimmung, weil man so viel zu tun hat", berichtete die 15-Jährige. Hinzu komme das erwähnte warme Klima, das dazu führe, dass man Weihnachten "gar nicht so auf dem Schirm hat".

In der Adventszeit habe es einen gemeinschaftlichen Adventskalender gegeben. In Säckchen habe es Sprüche, kleine Süßigkeiten und Gutscheine gegeben. "Zum Beispiel einmal extra viel Orangensaft, was für uns auch schon etwas Besonderes ist."

An Weihnachten, so viel weiß die Zehntklässlerin bereits, soll es ein Krippenspiel vom Theaterprojekt geben. "Und wir machen gerade alle ganz fleißig unsere Wichtelgeschenke." Am "Wichteln" würden sich alle beteiligen – auch der Kapitän. Voraussetzung sei, dass die Wichtelgeschenke selbstgemacht sind. Dies reiche von Basteleien aus Kokosnüssen über Armbänder bis hin zu Erinnerungsbüchern oder in ihrem Fall einem Buddelschiff – also einem Schiff in der Flasche.

An Weihnachten selbst soll es ein "Captains Dinner" mit ganz viel Essen geben, das die "Backschaft" schon zwei Tage im Voraus beginne vorzubereiten. Voraussichtlich werde es auch eine Weihnachtsfeier mit "kulturellen Beiträgen" geben. "Und ich glaube, wir haben sogar einen kleinen Weihnachtsbaum." Ein besonderer Höhepunkt an Heiligabend soll das Aushändigen der Post aus der Heimat sein. Diese wurde von einem nachreisenden Crewmitglied überbracht, das in Dominica an Bord gegangen ist.

Apropos Heimat: Wie ist es für die Familie daheim, wenn die Tochter zum Heiligen Fest am anderen Ende der Welt über den Ozean segelt? Es werde, erzählt Daniel Pöckel, wie jedes Jahr ein großes Familienfest geben: "Natürlich wird die Reise beim Fest Thema sein und wir werden von ihr berichten, was wir wissen, Bilder und Videos anschauen und an Leslie denken."

Ihre Abwesenheit sehe die Familie "allenfalls mit einem kleinen weinenden Auge", denn, so verrät ihr Vater: "Viel mehr freuen wir uns für Leslie, dass sie diesmal ein Weihnachten erleben wird, das sie sicherlich nie mehr vergessen wird und das auf seine Weise außergewöhnlich und sicher mindestens ebenso schön sein wird." Noch deutlicher wird Mutter Ina. "Die Wahrheit ist: Ich bin viel zu glücklich, um sie zu 25.1vermissen. Diese Reise ist so ein Geschenk, ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie dabei sein darf!"

Trotz der Distanz fühle sie sich ständig mit ihrer Tochter verbunden: "Ich trage sie im Herzen, ich liebe sie und mein Vertrauen in sie ist tief wie der Ozean." Auch wisse sie, dass Leslie in der Gemeinschaft an Bord ihre "zweite Familie" gefunden habe. "Daher ist es für sie der perfekte Ort, um die Weihnachtszeit zu verbringen", meint die glückliche Mutter.