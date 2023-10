Von Benjamin Starke

Region Wiesloch/St. Leon-Rot. Die katholischen Gemeinden in und rund um Wiesloch sind mitten im Fusions- und Weiterentwicklungsprozess "Kirchenentwicklung 2030", welchen das Ordinariat Freiburg für Baden angeordnet hat. Zum Beginn des Kalenderjahres 2026 soll aus den aktuell vier Seelsorgeeinheiten und 13 Pfarrgemeinden die neue katholische Großkirchengemeinde Wiesloch entstehen, die unter das Schutzpatronat der ältesten Kirche auf diesem Gebiet, St. Ägidius in St. Ilgen, gestellt werden soll.

Anfang des Jahres 2023 wurden Erkundungsgruppen zu unterschiedlichen pastoralen Feldern ausgesendet, um bestehende Themen und Ansätze auf dem Gebiet der neuen Großpfarrei unter den folgenden Gesichtspunkten zu betrachten: Alternative Gottesdienstformen, Digitales, Familie, Firmung, Glauben in Bewegung, Jugend, Kirche, Nachhaltigkeit, Schule, Kirchenmusik und Caritas.

Es ging darum, in den Gemeinden nachzuforschen, welche Spezifika es jeweils zu beachten gelte. Der Ergebnisaustausch dieser Gruppen war Inhalt eines vierstündigen Resonanzraum-Treffens mit rund 40 Interessierten im Mauritiusheim Rot, welches von Pastoralreferent Gernot Hödl moderiert wurde. Durch verschiedene Methoden wurden die bisher gewonnenen Informationen über das Gebiet der neuen Großkirchengemeinde ausgetauscht und Verknüpfungspunkte zwischen den einzelnen Gruppen wurden identifiziert. Es blieb aber auch Zeit zum Erfahrungsaustausch unter den Aktiven in den örtlichen Gemeinden.

Eine Gläubige aus Frauenweiler zeigte sich überrascht, welch vielfältiges und frisches Gemeindeleben es insgesamt noch gebe: "Da habe ich aus meinem Glaubensalltag eigentlich eine andere Erfahrung mit hierhergebracht." Eine Person aus Mühlhausen gab aber auch zu bedenken: "Wir haben heute wieder nur im eigenen Saft geschmort. Es waren zu wenige Gläubige von der Gemeindebasis beim heutigen Vernetzungstreffen dabei. Anscheinend erreichen wir die Menschen mit der Kirchenentwicklung 2030 und der heutigen Veranstaltung nicht." Eine andere Frau fügte hinzu: "Diese Diskussionen haben wir vor 10 und vor 20 Jahren schon geführt."

In der Tat hatte die erste Präsentationsrunde der zehn Erkundungsgruppen einige Fragen aufgeworfen: angefangen bei unterschiedlich hohen Rücklaufquoten bei den jeweiligen Fragebogen-Erhebungen über die Sinnhaftigkeit von Hochglanzflyern mit Blick auf die Nachhaltigkeit bis zu einer Bilderflut der Jugendarbeit, die annehmen ließ, diese sei überall wirksam. Zudem stießen bei manchen Anwesenden die einzelnen Themen der Erkundungsgruppen auf Unverständnis: "Warum kommen hier die Themen Frauen in der Kirche, Ökumene, Diversität der Geschlechter, Erstkommunion und Senioren nicht zur Sprache", fragte eine Mitwirkende im RNZ-Gespräch.

In den vier Resonanzräumen am späten Nachmittag wurde dann Klartext gesprochen. Die Sorge um den großen Umbruch war ebenso Thema wie die Frage, wo die Menschen und die Spiritualität noch zu finden seien. Ein Pfarrgemeinderat aus Wiesloch zeigte sich dabei hoffnungsvoll: "Die neue Großkirchengemeinde ist hoffentlich groß genug, dass wir dort Räume bilden, die den Suchenden ein gutes Angebot anbieten können. Die Zeit der Selbstverständlichkeiten ist inzwischen vorbei."

Einig waren sich so gut wie alle, dass es für ein gelingendes kirchliches Leben Gemeinschaft braucht, die in Bewegung und Vielfalt lebt und dabei im Austausch begeistert. "Wir müssen lernen, genau hinzuhören oder hinzuschauen, wo etwas wächst. Wo sind diese Glaubensvorgänge? Diese gilt es zu fördern und miteinander zu teilen", war sich Pfarrer Bernhard Pawelzik sicher, der das Projekt für die Region Wiesloch verantwortet.

"Die zehn Erkundungsgruppen bleiben bis zum Frühjahr 2024 noch aktiv und erarbeiten Grundsätze für Gelingendes innerhalb ihrer pastoralen Felder", so Hödl. Zugleich entscheidet das "Entscheidungsgremium" – der gemeinsame Ausschuss der bisherigen vier Pfarrgemeinderäte – in den nächsten Wochen, in welchen der 13 Pfarrgemeinden die vier bis sechs "Pastoralen Knotenpunkte" der neuen Großkirchengemeinde entstehen.

Im Abschlussplenum im Mauritiusheim wurde aber auch deutlich, dass es eine Verknüpfung zwischen den von den Erkundungsgruppen erarbeiteten Inhalten hin zur Errichtung der zukünftigen Knotenpunkte nicht geben wird, was für Diskussionen sorgte.

"Das ist hier etwas völlig Neues. Wir entwickeln Schritt für Schritt. Die Erfahrungen der Erkundungsgruppen gehen dann 2026 direkt in die neue Kirchengemeinde ein", so Pawelzik. Der Weg zur neuen katholischen Großkirchengemeinde werde von weiteren Veranstaltungen der Begegnung geprägt sein: Die zweite Pilgertour innerhalb der Gemeinden finde am 14. Januar 2024 statt, das Pilgerprojekt "Open End" nach Rom sei in verschiedenen Etappen unterwegs und zum Begegnungsforum "Tasting" im Juni 2024 seien alle Generationen nach Unteröwisheim eingeladen, so der Geistliche.