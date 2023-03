Walldorf. (tt) Henrike Grötecke wollte sich solidarisch zeigen: Die Walldorferin hat zwar keine Katzen mehr und wohnt auch nicht im Bereich, den die Allgemeinverfügung zum Schutz der Haubenlerche umfasst, trotzdem legte sie im vergangenen Jahr Widerspruch gegen den Katzenarrest ein.

Mit der Nachricht, dass ihr Widerspruch abgelehnt wurde, präsentierte ihr das Regierungspräsidium gleichzeitig die Rechnung: 190 Euro soll Grötecke für die Bearbeitung des Widerspruchs bezahlen – so wie 40 andere auch, die gegen die Allgemeinverfügung vorgegangen waren.

"Ich wollte nicht, dass Walldorf zu einem Präzedenzfall wird und ich weiß, wie sehr die Katzen und ihre Halter unter der Ausgangssperre leiden", berichtet sie im Gespräch mit der RNZ. Deshalb habe sie sich entschieden, formlos ein Schreiben aufzusetzen und Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung einzulegen. "Ich habe dann im Juni vom Landratsamt ein Schreiben erhalten, dass mein Widerspruch unzulässig ist, weil ich nicht im betroffenen Bereich von Walldorf wohne", so Grötecke.

Das Amt forderte sie auf, schriftlich mitzuteilen, ob sie ihren Widerspruch zurücknehme oder nicht. "Ich habe nicht reagiert, weil klar war, dass ich keinen Erfolg haben werde", erklärt Grötecke.

Am 17. August schrieb der Kreis dann, dass ihr Widerspruch an das Regierungspräsidium weitergeleitet wurde. Die Karlsruher Behörde lehnte ihren Widerspruch am 25. Januar ab und setzte eine Gebühr von 190 Euro dafür fest. "Ich war etwas geschockt, denn das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, der Widerspruch sei ein demokratisches Mittel", so Grötecke. Bezahlt hat sie die Summe zähneknirschend, denn wer nicht zahlt, muss mit Aufschlägen rechnen.

"So eine Vorgehensweise macht auch mundtot, denn jeder wird überlegen, ob er noch mal Widerspruch einlegt", ist Grötecke überzeugt. Sie habe das Gefühl, dass hier gegen die Bürger gearbeitet werde und nicht für sie.

Ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises erklärt auf Nachfrage, dass bei unzulässigen Widersprüchen die Möglichkeit zur Rücknahme gegeben werde: "Wird der Widerspruch nicht zurückgenommen, muss dieser der Widerspruchsbehörde, also hier dem Regierungspräsidium, zur Entscheidung vorgelegt werden."