Kamin und ein Sitz brannten

Region Heidelberg. (bmi) Einige Einsätze hatten Feuerwehr und Co in den vergangenen Tagen rund um Heidelberg zu bewerkstelligen. Eine Übersicht:

> In Dossenheim hatte die Feuerwehr am Vorabend der Jahresübung einen "echten" Einsatz: In der Talstraße hatte am Freitag gegen 18.35 Uhr In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchwarnmelder ausgelöst. "Nachdem auf Klingeln und Klopfen keiner öffnete, verschafften wir uns mittels Spezialwerkzeug über ein gekipptes Fenster Zugang zur Wohnung", berichtete die Wehr. Hier konnte sie "keinen Auslösegrund feststellen", demontierte das Geräte und übergab an die Polizei.

> In Meckesheim befand sich die heimische Wehr in der Nacht auf Freitag im "Auswärtseinsatz". Sie rückte um 22.36 Uhr bis etwa Mitternacht mit der Drehleiter zu einem Kaminbrand nach Dielheim-Balzfeld aus. Der Kamin wurde über die Drehleiter "mit dem Schornsteinfegerwerkzeug gekehrt und eine Verstopfung verhindert."

> In Sandhausen rückte die Feuerwehr aus der Hopfengemeinde gemeinsam mit ihren Nußlocher Kameraden am Freitag um 17.44 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage aus. Auslöser für den Alarm waren aber nicht Feuer oder Rauch – sondern Bauarbeiten, wie sich vor Ort herausstellte, sodass die Wehren wieder einrücken konnten.