Dossenheim. (bmi) Freiflächen, wo vorher Bäume standen. Sich am Wegesrand stapelnde Stämme. Solche Bilder sieht kein Waldbesucher gern, klafft da doch eine Wunde. Sie stehen für Zerstörung, lösen Verlustgefühle aus und sorgen für Kritik – so auch aktuell in Dossenheim. Hier sind gerade im Bereich um den Hohen Nistler sowie zwischen Weißer Stein und Langer Kirschbaum zuletzt viele Bäume

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote