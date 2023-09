Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Jugendgemeinderat grundsätzlich gerne und vielleicht im nächsten Jahr, aber noch nicht jetzt: So lässt sich das Ergebnis der Diskussion zusammenfassen, die in der Gemeinderatssitzung am Montagabend stattgefunden hat. Die Einrichtung eines festen, gewählten Gremiums für Jugendliche beantragt hatten Dominik Kuhlmann und Philip Weiß, zwei politisch engagierte 17- und 16-jährige Sandhäuser.

Philip Weiß (l.) und Dominik Kuhlmann lösten mit ihrem Antrag auf einen Jugendgemeinderat eine kommunalpolitische Diskussion aus. Foto: Popanda

Doch die FDP beantragte, die Abstimmung darüber in die zweite Jahreshälfte 2024 zu vertagen – mit Erfolg: Elf Ratsmitglieder von CDU und Liberalen stimmten inklusive Rathauschef Hakan Günes dafür, nur sechs Bürgervertreter dagegen. Letztere gehören SPD und GAL an, die sich jeweils ausdrücklich für den Antrag der beiden Jugendlichen aussprachen.

Allerdings gibt es inzwischen Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Vertagung: Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bestätigte am gestrigen Mittwoch auf RNZ-Nachfrage, dass das Kommunalrechtsamt prüft, ob dieser Beschluss gültig ist.

Aber von vorne: Die für das Einreichen eines Antrags im Gemeinderat erforderliche Zahl von 20 Unterschriften hatten Kuhlmann und Weiß wie berichtet unter Sandhäuser Jugendlichen gesammelt. Sie signalisierten: Sie wollen mehr als eine lose Form der Jugendbeteiligung, sie wollen – ebenso wie beispielsweise Leimen, Wiesloch und Dossenheim – einen Jugendgemeinderat, der an regelmäßige Wahlen und Sitzungen gebunden ist.

Derweil reicht die Vorgeschichte dieses Antrags noch weit über die Unterschriftensammlung hinaus. Bekanntlich hatte der inzwischen 29-jährige Bürgermeister Günes mit der Einrichtung eines sogenannten Jugendforums im September 2022 eines seiner Wahlversprechen eingelöst: Die Anliegen der Jugendlichen sollten mehr gehört werden, junge Bürger sollten aktiv an der Gestaltung der Gemeinde mitwirken.

Über 20 Jugendliche folgten der Einladung, auch Kuhlmann beschrieb diesen Auftakt in seiner offiziellen Antragsbegründung in der Ratssitzung nun als "guten ersten Schritt im Sinne der Jugendbeteiligung". Nur leider sei dieses bewusst lose geplante Format danach "ins Stocken" geraten. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten etwa über Fragen der Notwendigkeit von Sitzungsprotokollen und Zusammenkünften in Präsenz – denn seither hatte der Austausch innerhalb des Jugendforums lediglich in einer Whatsapp-Gruppe stattgefunden.

"Wir Jugendliche möchten selber entscheiden, über was wir reden", sagte Kuhlmann. Und "nach Monaten des Nichtstuns" hätten Weiß und er im Juni entschlossen: "Wir wollen einen Jugendgemeinderat." Mitstreiter dafür fanden sich zumindest per Unterschrift auf dem Papier schnell und Kuhlmann argumentierte vor den Räten: "Gewählte Jugendliche können ein festes Rederecht im Gemeinderat erhalten und ein Jugendgemeinderat bietet die Möglichkeit, sich an die Politik heranzutasten."

Abschließend betonte der 17-Jährige, der Mitglied der SPD ist, wohl auch vor dem Hintergrund vorangegangener Diskussionen mit Rathauschef Günes: "Dieser Antrag erfolgt nicht aus Trotz, sondern um unsere Gemeinde etwas besser zu machen."

Nach den Wortmeldungen der Räte nahm Günes Stellung und erinnerte an den einstimmigen Ratsbeschluss, auf den die Einrichtung des Jugendforums zurückgehe. Man habe sich damals ausdrücklich darauf verständigt, dass dieses Format nach dem Motto "learning by doing" ausgetestet werden solle. "Und wenn sich daraus ein Jugendgemeinderat bildet, dann ist das absolut zu begrüßen", fasste Günes die damalige Stimmung auch in den Fraktionen zusammen.

"Ein Jugendgemeinderat ist auch hier in Sandhausen nicht ausgeschlossen, sondern das hat Aussicht auf Erfolg, wenn wir das gut geplant durchführen." Der Bürgermeister nannte weitere Beispiele für die Beteiligung der Jugend, etwa mit Blick auf eine Spielplatztour im vergangenen Jahr: Auf Grundlage dieser Rückmeldungen werde nun der Brühlwegspielplatz gestaltet.

Konkret in Bezug auf den Antrag und dessen mögliche Umsetzung sagte Günes: "Ich muss auch ehrlich sagen, dass wir diese Wahl eines Jugendgemeinderats keineswegs vor Ablauf unserer anstehenden Kommunalwahlen 2024 stemmen können oder ansatzweise daran denken können."

Unabhängig davon wolle die Verwaltung auch künftig Jugendliche zu Themen anhören, die diese betreffen – beispielsweise bei der Gestaltung weiterer Spielplätze oder von Schulhöfen. Jedenfalls sei das Ordnungsamt schon jetzt mit den Vorbereitungen der Wahlen im nächsten Frühjahr derart beschäftigt, dass vorerst keine Kapazitäten für die Einrichtung eines Jugendgemeinderats frei seien.

Nach der Abstimmung zeigte sich Philip Weiß, der Mitglied bei den Grünen ist, in einer Stellungnahme vor dem Gremium "bestürzt" über das Ergebnis. "Ein Antrag auf einen Jugendgemeinderat zwingt nicht zur Eile", gab er zu bedenken: "Ich kann die Ablehnung nicht nachvollziehen." Als "bedauerlich" beschrieb er, dass sich die Fraktionen nicht im Vorfeld der Sitzung über die Modalitäten eines Jugendgemeinderats informiert hätten. "Und es wundert mich, dass wir mit so einem jungen Bürgermeister keinen Jugendgemeinderat auf die Beine stellen können", so Weiß.

"Wir werden abgewürgt": Nicht nur Antragsteller kritisieren Vertagung

Die Idee eines Jugendgemeinderats liegt vorerst auf Eis: Die FDP kam der Abstimmung über den Antrag von Dominik Kuhlmann und Philip Weiß zuvor und beantragte erfolgreich eine Vertagung auf die zweite Jahreshälfte 2024 – wo dann der im Frühjahr neu zu wählende Gemeinderat darüber abzustimmen hätte. Die RNZ fasst die Redebeiträge aus den Fraktionen sowie Reaktionen auf die Abstimmung zusammen:

> Uwe Herzog (CDU) beschrieb die ursprüngliche Idee des Jugendforums als "sehr gute Lösung, um die Jugend heranzuführen". Dieses hätte "kein steifes Korsett", sondern ermögliche individuell das "offene Auf-Projekte-Zugehen", ohne dass sich ein fest gewähltes Gremium mit sämtlichen Themen befassen müsse. Herzog äußerte jedoch Bedenken, jetzt einen Jugendgemeinderat einzurichten, da es sich um eine Thema handele, "das wir noch gar nicht richtig erfragt haben, bei dem wir keine Erfahrungswerte haben".

Zudem stellte er die Frage, ob man diesen Aufwand "personell stemmen" könne. "Mir fehlen noch viele Infos, was so ein Jugendgemeinderat macht, welche Richtlinien es gibt, wie oft er sich trifft..." So würde sich Herzog "noch mehr Butter auf dem Brot wünschen, bevor wir heute Abend hier darüber entscheiden".

> Thorsten Krämer (SPD) gab dagegen an, den Antrag gemeinsam mit seiner Fraktion "sehr zu begrüßen". Die Sozialdemokraten hätten dieses Gremium schon einmal vorgeschlagen, denn: "Hier können junge Menschen langsam lernen, politische Verantwortung zu übernehmen." Der Antrag sei ein "Beweis, dass sich unsere Jugend einbringen möchte". "Für uns war das Jugendforum ein guter Kompromiss", so Krämer. "Aber wir vermuten, dass die Jugendlichen darin zu wenig Gestaltungsfreiheit gesehen haben."

> Volker Liebetrau (FDP) nannte den vorliegenden Antrag "eines der wichtigsten Themen unserer letzten Fraktionssitzung". Man habe "heiß diskutiert" und stelle fest: "Wir kommen um einen Jugendgemeinderat nicht herum." Allerdings: "Das geht uns zu schnell, wir bräuchten mehr Input." Liebetrau schlug vor, das Thema "minimum um ein halbes Jahr oder bis zur nächsten Kommunalwahl 2024 mit festem Termin zurückzustellen".

Er erinnerte mit Blick auf die feste Einrichtung eines Jugendgemeinderats: "Das ist kein Zuckerschlecken, so etwas vorzubereiten mit Wahlen und so weiter." Er warb dafür, der Verwaltung "Zeit zu lassen" und kündigte an, auch selbst mal nach Wiesloch zu fahren und sich über das dortige Jugendgremium zu erkundigen.

> Lukas Öfele (GAL) bezeichnete das bisherige Jugendforum als "guten Ansatz". "Aber es ist wohl kein Geheimnis, dass es hinter den Kulissen Meinungsverschiedenheiten gab", ergänzte er. Die Jugendlichen seien der Meinung gewesen, dass "ihre Freiheit eingeschränkt" sei. "Echte Beteiligung bedeutet, aktiv an Entscheidungen teilzunehmen, deswegen begrüßen und unterstützen wir den Antrag", so Öfele. Schließlich sei es nicht selbstverständlich, dass Jugendliche ihre Freizeit für lange kommunalpolitische Sitzungen opfern würden: "Es ist von großer Bedeutung, diesem Engagement den notwendigen Respekt entgegenzubringen."

> Thomas Schulze (SPD) warf ein: "Wir müssen nicht so tun, als wollten wir das Rad neu erfinden." Er sehe "überhaupt keinen Grund, warum man den Jugendlichen das verweigern sollte". Und: "Wenn man ihnen vor den Kopf stößt, muss man sich nicht wundern, wenn sie dann frustriert sind und sich abwenden." Später erinnerte Schulze noch daran: "Der Antrag lautet ja nicht auf Einrichtung eines Jugendgemeinderats noch in diesem Jahr – wir haben doch schon oft Grundsatzbeschlüsse gefasst, wo wir keine Ahnung hatten, wie lang wir dafür brauchen."

> Beate Würzer (GAL) schloss sich Schulze an und meinte, dass es längst viele frei zugängliche Informationen über Richtlinien und weitere Fragen der Ausgestaltung von Jugendgemeinderäten gebe. Sie sprach sich für "learning by doing" aus auch mit dem Risiko, dass das Gremium am Ende nicht zustande komme.

> Dominik Kuhlmann und Philip Weiß erklärten als Antragsteller nach der Abstimmung auf Anfrage der RNZ: "Alle kritisieren Jugendliche, die unpolitisch sind, doch wenn Jugendliche sich engagieren wollen, werden wir abgewürgt." Verwundert sei man insbesondere über die Begründungen mit "Unkenntnis", da ein Jugendgemeinderat "nichts Neues" sei.

"Außerdem haben wir das Konzept in der Fraktionssprechersitzung vorgestellt", sagen sie. "Einen Grundsatzbeschluss in der Gemeinderatssitzung zu fällen, hätte niemanden zur Eile gezwungen." Doch selbst das gehe den Fraktionen von CDU und FDP wohl zu weit. In deren Richtung meint Kuhlmann: "Erst vom Hauptthema der Sitzung zu sprechen, dann jedoch nicht zu wissen, wie ein Jugendgemeinderat funktioniert und Zeit für weitere Beschäftigung mit dem Thema zu benötigen, finde ich traurig."

Und allgemein: "Die Gemeindeordnung sieht vor, dass unser Antrag innerhalb von drei Monaten behandelt werden muss – genau dies haben die beiden Fraktionen verhindert." Zudem kritisieren beide, dass Rathauschef Günes in der Fragestunde am Ende der Sitzung keine Bürgerfragen zu diesem Thema mehr zulassen wollte.