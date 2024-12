Region Wiesloch. (RNZ) Ein tödlicher Unfall in Wiesloch von 2018 wirkte bis in dieses Jahr nach. Denn nun kam es zum Prozess im Fall mit einem beteiligten Oldtimer, der ein großes Echo bei den RNZ-Lesern fand.

Doch das war noch lange nicht alles, was rund um Wiesloch-Walldorf 2024 vorgefallen ist. Eine Auffrischung gefällig? Bitteschön! Der große rnz.de-Jahresrückblick lässt die Höhepunkte aus der Region Wiesloch kurz Revue passieren. Mehr finden Sie in den Links zu den jeweiligen Themen.

Viel Spaß!

Unfall-Cobra hätte wohl nicht zugelassen werden dürfen

Ein tödlicher Unfall aus dem Jahr 2018 rückte 2024 wieder in den Fokus. Denn im Juni lag die Einschätzung eines Sachverständigen im Prozess in Wiesloch vor. Und der meinte: Die Unfall-Cobra hätte wohl nicht zugelassen werden dürfen. So gab es am Ende im Juli hohe Geldstrafen für die Angeklagten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Plötzlich war eine Katze mit drei neugeborenen Babys im Esszimmer

Einen Tag im April wird Christa Daub aus St. Leon-Rot so schnell wohl nicht vergessen. Denn in ihrem Esszimmer spielte sich das Wunder der Geburt ab – einer Katzen-Geburt, wohlgemerkt. "Als ich um die Ecke in das Esszimmer ging, sah ich nur noch, wie die Mutter gerade ihr drittes Baby zur Welt brachte", berichtete sie der RNZ.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Was wird nun aus "Bronner 2"-Projekt in Wiesloch?

Das Haus in der Wieslocher Hauptstraße 91 sollte Teil des Dombrowski-Projekts „Bronner 2“ werden. Foto: tt

Weil durch die gestiegenen Baukosten bei laufenden Projekten eine Finanzierungslücke entstanden ist, musste der Wieslocher Bauträger Dombrowski Massivhaus Anfang Dezember Insolvenz anmelden. Die Löhne der Mitarbeiter seien gesichert. Doch wie geht es mit dem Projekt "Bronner 2" zwischen Marktstraße und Hauptstraße weiter? Dort sollte unter Einbeziehung der historischen Bausubstanz des ehemaligen Wohnhauses des Weinbaupioniers Johann-Philipp Bronner ein Neubau entstehen. Nun befindet sich das Areal in einem Dornröschenschlaf.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Gas geben beim Battle Kart in St. Leon-Rot

St. Leon-Rot hat eine neue Attraktion: Kart fahren ohne Benzinmotor und dabei in Videospielwelten eintauchen, die "Super Mario" oder "Snake" ähneln. Mit dieser Attraktion lockt "Battle Kart" in die Roter Opelstraße 4. Die RNZ hat die Anlage im September getestet und wir können bestätigen: Motorengeräusche und Elektro-Karts machen das Indoor-Rennfahr-Erlebnis zum Höhepunkt in der Freizeit.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Weinprinzessin vor der Krönung wegen Zerwürfnis "abgesetzt"

Am 24. August soll Anna-Lisa Müller (links) im Gerbersruhpark zur neuen kurpfälzischen Weinkönigin gekrönt werden, ihr zur Seite steht Cora-Heidi Vonthron als Prinzessin. Foto: Jan A. Pfeifer

Zoff im Wieslocher Wein-Paradies: Die Winzer von Baden haben sich im August von Weinprinzessin Vanessa Dutzi-Walser getrennt. Grund dafür sollen unüberbrückbare zwischenmenschliche Konflikte sein. "Das entspricht nicht der Wahrheit, dass ich keine Zeit habe und vor einem Karriereschritt stehe", hält die Ex-Weinprinzessin auf RNZ-Nachfrage entgegen. Das Tischtuch war zerschnitten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Bäckerei Görtz-Filiale in Rauenberg muss Bau stoppen

Im Inneren ist der Ausbau der ehemaligen Sparkasse zu einer Bäckerei-Filiale schon sehr weit fortgeschritten. Foto: Teufert

Große Pläne hat die Bäckerei-Kette Görtz in Rauenberg. Sie will gleich zwei Filialen im Ort. Doch dann verschiebt sich die Eröffnung: Denn der Kreis spuckt dem Bäcker buchstäblich in die Suppe und verhängt einen Baustopp. Denn die Arbeiten wurden ohne Genehmigung ausgeführt. Die Räume der ehemaligen Sparkasse wurden schließlich versiegelt.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Anwohner ärgern sich über tägliche Gelage auf Leimbach-Insel

Trinkgelage auf der Leimbach-Insel: An der Sitzgruppe nahe der Badgasse finden nach Angaben der Anwohnenden häufig Gelage statt. Foto: privat

Ärger an der Leimbach-Insel: Die kleine grüne "Insel" in dem innenstädtischen Parkareal in Wiesloch hat sich zu einem Treffpunkt der Trinkerszene entwickelt. Und das schmeckt den Anwohnern gar nicht. Und das, obwohl hier eigentlich eine Idylle herrschen könnte – wären da nicht laute Unterhaltungen, Gelächter und Pöbeleien im Vollrausch – und das bei Tag und Nacht, wie genervte Bürger berichten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Selbst Stunden nach A6-Unfall ging um Wiesloch/Walldorf nichts mehr

Über fünf Stunden ging auf der A6 am Dienstag nichts mehr: Mit der Zeit kamen die Wartenden miteinander ins Gespräch und vertraten sich die Beine. Fotos: Montalbano

Und täglich grüßt das Murmeltier. Auf der Autobahn A6 bei Wiesloch-Walldorf kann man das wörtlich nehmen. Ganz extrem wurde es aber im Juli: Ein Unfall im Baustellenbereich führte zur Vollsperrung der Autobahn. Selbst die Retter kamen bei dem Chaos nicht mehr durch. Stundenlang standen Autofahrer im Stau. Es gab keine Hilfe, keine Informationen, kein Wasser. Wer dort warten musste, hatte nichts zu lachen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Bohrung an L723 in Wiesloch ging schief

Foto: Teufert

Nanu, dachten sich Autofahrer im März, als sie auf der Landesstraße L723 bei Wiesloch unterwegs waren. Denn gewissermaßen wie aus dem Nichts tauchten Bodenwellen auf der Fahrbahn auf. Autos durften teilweise nur Tempo 20 fahren. Des Rätsels Lösung am Ende: Eine Bohrung der EnBW war schiefgegangen und hatte die Unebenheiten verursacht.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Paar bekam Strafzettel, obwohl das Auto ganz woanders geparkt war

Der Parkplatz „Im Schiff“ wird videoüberwacht. Wer dort länger als 90 MInuten sein Auto abstellt, bekommt eine Zahlungsaufforderung. Foto: Hammer

In St. Leon-Rot spielte sich im Herbst eine regelrechte Parkplatz-Posse ab. Es fing mit einem Knöllchen für überlanges Parken für Klaus und Ruth Debatin an, obwohl deren Auto ganz woanders gewesen war. Doch dabei blieb es nicht. Die falschen Strafzettel häuften sich, schließlich stöhnte der Parkplatz-Verwalter selbst über die Methoden der Überwachungs-Firma.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Tötungsdelikt am Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot

Der Gerichtsprozess gegen einen 18-Jährigen, der seine gleichaltrige Mitschülerin dort erstochen haben soll, beginnt am Dienstag. Foto: Uwe Anspach/dpa

Ein Tötungsdelikt schockte im Januar St. Leon-Rot: Ein 18-Jähriger erstach am Löwenrot-Gymnasium eine Mitschülerin und Ex-Freundin. Die Anteilnahme war riesig, an Normalität lange nicht zu denken. Im August startete dann der Prozess und endete zunächst mit einem "schnellen und eindeutigen Urteil". Doch das bedeutete nicht das Ende. Denn die Verteidigung legte Revision ein. Der Fall wandert vor den BGH.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Streifenwagen fährt in Polleranlage

Abruptes Ende einer Einsatzfahrt: Ein Streifenwagen der Polizei wurde am Hasso-Plattner-Ring in Walldorf in einen Unfall mit einem Poller verwickelt. Foto: Priebe

Kurios: Weil sie auf einem Einsatz waren, wollte die Polizei in Walldorf die abgesenkten Poller ausnutzen – doch die fuhren wieder hoch. Auch eine Vollbremsung reichte nicht mehr aus, um den Zusammenstoß zu verhindern.

Mehr dazu lesen Sie hier.

70 Millionen weniger? Kein Problem!

Die Sorgen der Stadt Walldorf hätten andere gerne. Ein großer Gewerbesteuerzahler durchläuft zwar eine Konzernumstrukturierung, die St. Leon-Rot und auch Walldorf zu spüren bekommen. Der Name wurde nicht genannt, es ist aber offensichtlich, dass die SAP gemeint war. Dadurch brechen 70 Millionen Euro weg. Was für andere Gemeinden der Todesstoß, ist für die Astorstadt aber verkraftbar. Denn statt 160 werden nun "nur" noch 90 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Täter bei tödlichem Messerangriff wähnte sich "im Krieg mit bösen Mächten"

In einem Geschäft im Untergeschoss des „Kubus am Adenauer“ hat sich die Tat am 8. September ereignet. Danach legten viele Menschen Blumen vor dem Gebäude nieder und stellten Kerzen auf. Foto: Teufert

Nach dem tödlichen Messerangriff durch einen flüchtigen Patienten des PZN am 8. September 2023 in der Wieslocher Innenstadt bleibt der Beschuldigte in einer Psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Tat wertete das Gericht im März als Mord, weil das Merkmal der Heimtücke erfüllt sei. Der Mann leide allerdings unter einer paranoiden Schizophrenie und sei daher schuldunfähig.

Mehr dazu lesen Sie hier.