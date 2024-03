Walldorf. (RNZ) Sultan Uzun war begeistert: Der Rollstuhlfahrer aus Walldorf kam gerade zufällig vorbei, als Vertreter der Firma John Deere, der Stadt und des Gemeinderats die neue Inklusionsschaukel in Augenschein nahmen. Uzun probierte das Fitnessgerät mit viel Freude aus und sagte im Überschwang: "Das ist echt das Beste, was Walldorf je gemacht hat." Er versprach, die Werbetrommel für das neue Angebot zu rühren, das direkt neben dem Bouleplatz in der Hauptstraße geschaffen wurde.

"Eine tolle Sache", findet auch Bürgermeister Matthias Renschler. Die Firma John Deere wurde vertreten durch Günther Sucietto (Geschäftsführer John Deere Walldorf International GmbH), Ralf Lenge (Manager Public Relations) und Achim Straus aus der IT-Abteilung des Unternehmens in Mannheim. Straus erklärte, dass er Teil eines globalen Netzwerks ist, das sich um die Belange der behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert und die Herausforderungen sichtbar machen möchte, mit denen sie zu kämpfen hätten. Von John Deere erhalte man jährlich ein Budget dafür – so sei die Entscheidung für die Inklusionsschaukel gefallen.

"Es war gar nicht so einfach, den passenden Ort zu finden", erklärt Stadtbaumeister Andreas Tisch, denn die Schaukel benötige aufgrund der Sicherheitsabstände viel Platz. Der Bereich mit Bouleplatz, Spielplatz und dem Parkplatz an der Hauptstraße sei ideal, sowohl gut erschlossen als auch gut anfahrbar. Der Bauhof habe sich um die Montage und die Gestaltung der kleinen Fläche gekümmert, etwa mit einer Natursteinmauer, die aus dem internen Steine-Fundus errichtet wurde. Sie wird noch durch eine Abdeckung ergänzt, so dass eine Sitzgelegenheit zur Verfügung steht.

"Das war ein tolles Projekt", sagte David Schäffner vom Team des Bauhofs. Schon während der Installation habe man von Rollstuhlfahrern positive Rückmeldungen erhalten. "An dieser Stelle wird das sicher auch gut genutzt", sagte Bürgermeister Renschler.