Ladenburg. (cis) Eröffnet wurde er offiziell erst um 18 Uhr. Doch schon davor zog es die Menschen auf den Marktplatz, zu den Hütten und Lichtern des Weihnachtsmarkts.

Zu entdecken gibt es viel, vor allem so kleines wie feines Kunsthandwerk. Eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem nannte Bürgermeister Stefan Schmutz das Angebot, zu dem auch die Kulinarik beiträgt. "Das ist es, was den Weihnachtsmarkt ausmacht", sagte er in seiner Begrüßung, bei der er von Bürgersfrau und Torwächter eingerahmt wurde.

Eingeläutet wurde die Eröffnung von der Stadtkapelle. Man hielt es wie das Wetter: knackig. Schließlich sollte genug Zeit für den ersten Glühwein sein. Den gab es; davon zeugte der Duft, der sich erstmals am Freitagabend um den Platz legte.