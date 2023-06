Hockenheim/Rhein-Neckar. (RNZ) Die Stadt Hockenheim geht gegen Ratten vor: Jede Bürgerin und jeder Bürger sei aufgefordert, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um der weiteren Ansiedlung der Nager vorzubeugen. Auch die Stadtverwaltung Hockenheim ergreift aktiv Maßnahmen, um den Ratten "auf das Fell" zu rücken, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

Wild lebende Ratten würden noch immer gefährliche Krankheiten verbreiten. Sie können rund 120 Infektionskrankheiten übertragen, darunter Ruhr oder Cholera. "Ratten sind intelligente und soziale Tiere, aber für uns Menschen nicht ungefährlich", weiß Reiner Lenz, der in der Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung Hockenheim arbeitet und unter anderem für die Rattenbekämpfung zuständig ist.

Die kleinen Nager siedeln sich bevorzugt im Hauptsammler in der Kanalisation der Straße an und nisten sich dann in den Seitenarmen ein, die zu den jeweiligen Hausanschlüssen führen. Dafür bieten sich Kanalrohre an. Eine der Folgen davon sind auch Straßen- und Gehwegschäden. So kann der Gehweg beispielsweise etwas absacken, wenn es sich Ratten an dieser Stelle mit einem Nest gemütlich gemacht haben.

Die Population der kleinen Nagetiere wächst zum Teil rasant. So bringt eine weibliche Wanderratte in einem Jahr rein rechnerisch rund 1950 "Kinder und Kindeskinder" hervor. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bekämpft die Stadtverwaltung Hockenheim Ratten mit Hilfe eines externen Dienstleisters in verschiedenen Bereichen der Stadt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hierbei wird nicht nur großen Wert auf die Wirksamkeit der Maßnahme gelegt, sondern auch auf den Schutz der Umwelt. Um sicherzustellen, dass der in Kanalisationsschächten angebrachte Köder seine Inhaltsstoffe nicht in den Wasserkreislauf abgibt, arbeite der Dienstleister mit einer patentierten Köderschutzbox.

Eine Rückstauklappe verhindert hierbei, dass Wasser bei steigendem Wasserpegel in die Box eindringen kann. Die abdichtende Klappe öffnet sich erst wieder, wenn das Wasser zurückgeht und macht so den Eingang für die Ratten frei. "Die Köder werden gebietsweise angebracht. Je Gebiet werden rund 30 Schächte belegt. Welche Gebiete wir ansteuern, ist unter anderem von der Anzahl der Rattenmeldungen abhängig", erläutert Reiner Lenz.

Die Bemühungen der Stadtverwaltung Hockenheim alleine reichen aber nicht aus. "Ratten sind in allen Städten eine Besorgnis. Wir können dieses Thema nicht alleine bewältigen", sagt Reiner Lenz. Dafür benötige die Stadtverwaltung Hockenheim auch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger.