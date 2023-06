Auch diese beiden Städte sind einen Abstecher wert, allerdings sind sie deutlich touristischer als das kleine Schweighouse mit seinen um die 700 Einwohnern. Ein Ort, in dem sich eigentlich jeder kennt und in dem zwölf Vereine das lokale Geschehen mitgestalten. Und sich eine Schar Ehrenamtlicher um die Optik kümmert: Jahreszeitliche Dekorationen wechseln sich auf fantasievolle Weise ab. Zur Osterzeit lässt sich auf dem Kreisel am Ortseingang beispielsweise ein hübsches Huhn in Gummistiefeln mitsamt Küken bestaunen.

Von Nicoline Pilz

Hirschberg/Schweighouse-Thann. Mit einer Entfernung von rund 260 Kilometern ist Schweighouse-Thann diejenige Partnergemeinde, die Hirschberg räumlich am nächsten liegt. Man kann auf der A 5 über Offenburg, Freiburg und Mühlhausen nach Schweighausen fahren. Oder man wechselt auf Höhe von Baden-Baden auf die A35 und nimmt dabei Straßburg und Colmar mit.

Auch diese beiden Städte sind einen Abstecher wert, allerdings sind sie deutlich touristischer als das kleine Schweighouse mit seinen um die 700 Einwohnern. Ein Ort, in dem sich eigentlich jeder kennt und in dem zwölf Vereine das lokale Geschehen mitgestalten. Und sich eine Schar Ehrenamtlicher um die Optik kümmert: Jahreszeitliche Dekorationen wechseln sich auf fantasievolle Weise ab. Zur Osterzeit lässt sich auf dem Kreisel am Ortseingang beispielsweise ein hübsches Huhn in Gummistiefeln mitsamt Küken bestaunen.

Das Gefallenendenkmal wurde mit Spenden aus Brignais errichtet. Foto: Brand

chweighouse zählt seit Januar 1998 zur Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinde Thann und deren Umgebung. Dadurch ergaben sich formale und praktische Synergien wie die Teilhabe an der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gegend, die Lebensraum für rund 20.000 Menschen ist.

Dass Schweighouse eine Partnergemeinde Hirschbergs ist, ist Brignais zu verdanken. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterstützte Brignais als Patenkommune Schweighouse unter anderem beim Aufbau einer Verwaltung. Durch die frühe Einbindung der elsässischen Gemeinde in die Partnerschaftsaktivitäten zwischen Hirschberg und Brignais ergab sich zunächst eine Dreierverbindung, die dann um die sächsische Gemeinde Niederau bei Meißen ergänzt wurde. Nun können die vier Kommunen gemeinsam vom 23. bis 25. Juni Partnerschaftsjubiläum feiern.

"Schweighouse ist ein Dorf, und man merkt es", stellt Danielle Fouache, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Hirschberg im Gespräch mit der RNZ fest. Und sie meint es liebevoll, spricht von der Herzlichkeit und den Feiern, die Ähnlichkeit mit denen in Baden-Württemberg hätten.

Der reizende Ort liegt zwischen den Vogesen und dem Rheintal. Erstmals erwähnt wird Schweighouse im Jahr 1227, als es vom herrschaftlichen Besitz derer von Thann zu dem der Forette überging. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das stark zerstörte Dorf zwischen 1920 und 1924 neu aufgebaut. Das gilt auch für die Saint-Nicolas-Kirche, die 1924 im neo-romanischen Stil errichtet wurde. Am Ende des Zweiten Weltkriegs erfuhr Schweighouse im Zuge der Befreiungskämpfe neuerlich erhebliche Verwüstungen. Enge Beziehungen entstanden zu Beginn des Wiederaufbaus 1946 zu Brignais als Patenkommune. Das Kriegerdenkmal auf dem Kirchplatz konnte dank der Spendenbereitschaft der Brignairots errichtet werden.

Schweighouse und seine Umgebung sind landwirtschaftlich geprägt: Von der Gesamtfläche von 1100 Hektar sind 510 Hektar Ackerfläche, 170 Hektar Wiesen und 350 Hektar Wald. Die Forstwirtschaft stellt den Hauptertrag der Gemeinde dar. Die ländliche Lage bietet einen Lebensraum von hoher Qualität, gleichzeitig sind die Verkehrsanbindungen sehr gut: Der Ort ist über den direkten Anschluss zur A 36 und zur Schnellstraße nach Colmar sowie durch den Flughafen Basel/Mulhouse in 30 Minuten Entfernung hervorragend angebunden.

Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt erinnert sich gegenüber der RNZ an einen kleinen Waldspaziergang im Oktober 2021 gemeinsam mit seinem Amtskollegen Bruno Lehmann. "Ich habe dort im Wald eine riesige Eiche als Naturdenkmal entdecken können – ein toller Baum, sehr beeindruckend." Schade sei, dass das Elsässer Deutsch verloren gehe, wobei man dort versuche, es in den Schulen weiterhin zu vermitteln. Als "alter Hase" der Partnerschaft sei Lehmann auch immer dabei gewesen, wenn sich die verbundenen Gemeinden während der Coronazeit per Video ausgetauscht hätten – über die Pandemie und die Situation der Flüchtlingsunterbringung.

Der gegenseitige Austausch und die Unterstützung seien wichtige Elemente der Partnerschaft. "Man muss die gegenseitigen Befindlichkeiten verstehen und sie beachten." Auch die Gemeinderäte stünden im wechselseitigen Kontakt: "Das gibt neue Impulse und man lernt voneinander."

Gänshirt erinnert sich auch eine recht legendäre Rückreise von Brignais, als man in Schweighouse einen Stopp einlegen wollte und sich komplett verfahren habe. "Nicht mal die Polizei konnte uns helfen." Mit zweistündiger Verspätung sei man schließlich im Ort eingetroffen. Ein "stark duftendes" Erlebnis habe eine Delegation mit dem auch in Hirschberg sehr beliebten Elsässer Münsterkäse gehabt. "Der wurde im Kofferraum des Mietautos vergessen und entfaltete sein ganzes Aroma." Auch an fulminante Auftritte der Feuerwehrkapelle denkt Gänshirt gern zurück. "Eine sehr lustige Truppe mit tollen Darbietungen."