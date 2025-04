Von Annette Steininger

Hirschberg/Weinheim. Serena Horst fiebert schon der Eröffnung der Sportec-Filiale in Leutershausen am 2. Mai entgegen. Schließlich wird die Physiotherapeutin dort die fachliche Leitung übernehmen. "Sportec und ich haben eine Vorgeschichte", erzählt die 31-Jährige, die inzwischen in Weinheim lebt, schmunzelnd. Denn bereits 2017 absolvierte sie dort