Hirschberg/Heidelberg. (ans) Es gibt sie noch, die hilfsbereiten Menschen. Ein schönes vorweihnachtliches Erlebnis hatte die Vorsitzende des Hirschberger Partnerschaftsvereins, Danielle Fouache, am Donnerstag vergangener Woche. Sie war zum Einkauf bei Aldi in Heidelberg-Handschusheim. An der Kasse stellte sie fest, dass sie ohne Geld dastand. Da war guter Rat teuer. Die Partnerschaftsvereinsvorsitzende wollte alles wieder zurückgeben, als eine Frau zu ihr kam. Sie fragte die Hirschbergerin: "Wie viel macht es denn zusammen?" Fouache antwortete: "4,80 Euro." Kurzerhand traf die hilfsbereite Frau eine Entscheidung: "Ich bezahle für Sie!" Fouache wollte sich noch wehren, aber die andere Kundin meinte nur: "Alles gut, frohe Weihnachten!"

Die Partnerschaftsvereinsvorsitzende freut sich noch heute: "Es tat so gut, so jemand zu erleben." Sie kenne diese Frau leider nicht und habe daher keine Möglichkeit, sich bei ihr zu bedanken. Vielleicht lese diese Frau ja den Artikel. "Und wenn nicht, freuen sich, glaube ich, viele Leute, zu sehen, dass in unserer Zeit so eine nette Aktion noch stattfindet."

Info: Falls die hilfsbereite Frau dies liest, stellt die RNZ gern einen Kontakt her über Hirschberg@rnz.de.