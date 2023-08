Hirschberg/Heddesheim. (ans) In aller Frühe sind plötzlich die Lichter, Wecker und Kühlschränke ausgegangen: Zu einem großflächigen Stromausfall ist es am Montag, gegen 6.40 Uhr, in Heddesheim und Hirschberg gekommen. Ein Erdschluss und seine Folgen hätten zu umfangreichen Sicherheitsabschaltungen geführt, erläutern die Stadtwerke Viernheim. In Großsachsen sei gut die Hälfte der Haushalte und in Heddesheim rund ein Drittel der Haushalte von längeren Ausfällen betroffen gewesen. Die Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes der Stadtwerke hätten gleich nach der Lokalisierung der Ursache mit der Wiederherstellung der Versorgung begonnen. Bis 9.30 Uhr konnten nach und nach alle Gebiete wieder an die Stromversorgung angeschlossen werden. Nach jetzigem Kenntnisstand stünde dieser Ausfall in keinem Zusammenhang mit demjenigen in Heidelberg.

Update: Montag, 7. August 2023, 15.13 Uhr