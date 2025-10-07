Dienstag, 07. Oktober 2025

Plus Hirschberg

Vernissage zur Ausstellung "Das Boot" war elektrisierend

Zwischen Aufbruch und Ankommen: Es war ein Abend voller Kunst, Poesie und menschlicher Geschichten. Die Ausstellung ist noch bis zum 16. November zu sehen.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
Interessiert bestaunten die Besucherinnen und die Besucher am Freitag die unterschiedlichen Kunstwerke zum Boot-Thema. Foto: Dorn

Von Meike Paul

Hirschberg. Volles Haus, gespannte Stille, leises Murmeln zwischen den Gästen: Die Rathausgalerie platzte am Freitagabend aus allen Nähten. Schon im Foyer drängten sich die Besucher, saßen auf der Treppe, reckten neugierig die Hälse, um einen Blick auf die Werke der neuen Ausstellung "Das Boot" zu erhaschen. Die Atmosphäre war elektrisierend – voller

