Von Meike Paul

Hirschberg. Volles Haus, gespannte Stille, leises Murmeln zwischen den Gästen: Die Rathausgalerie platzte am Freitagabend aus allen Nähten. Schon im Foyer drängten sich die Besucher, saßen auf der Treppe, reckten neugierig die Hälse, um einen Blick auf die Werke der neuen Ausstellung "Das Boot" zu erhaschen. Die Atmosphäre war elektrisierend – voller