Vernissage zur Ausstellung "Das Boot" war elektrisierend
Zwischen Aufbruch und Ankommen: Es war ein Abend voller Kunst, Poesie und menschlicher Geschichten. Die Ausstellung ist noch bis zum 16. November zu sehen.
Von Meike Paul
Hirschberg. Volles Haus, gespannte Stille, leises Murmeln zwischen den Gästen: Die Rathausgalerie platzte am Freitagabend aus allen Nähten. Schon im Foyer drängten sich die Besucher, saßen auf der Treppe, reckten neugierig die Hälse, um einen Blick auf die Werke der neuen Ausstellung "Das Boot" zu erhaschen. Die Atmosphäre war elektrisierend – voller
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+