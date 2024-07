Von Annette Steininger

Hirschberg. Aktuell und in den letzten Jahren herrschte rege Bautätigkeit in Hirschberg, sei es an der Heinrich-Beck-Halle, der Alten Villa oder künftig dann der Sachsenhalle. Für die Vereine bedeutet das Einschränkungen, und dies ist auch der Gemeinde bewusst. Daher soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Montag, 15. Juli, ab 18.30 Uhr