Von Christina Schäfer

Hirschberg-Großsachsen. Noch ehe die Frauenfastnacht der kfd Großsachsen überhaupt begonnen hatte, war die Stimmung in der Alten Turnhalle bereits prächtig. Fast vier Stunden Programm warteten auf die Frauen. "Wir sind ausverkauft", hatte sich zuvor Allround-Organisatorin Gaby Eschwey gegenüber der RNZ bereits gefreut. Entsprechend gut gelaunt starteten die Närrinnen in den Abend. Zur Musik von "YMCA" begrüßten sie mit dem neuen Text "Helau, helau" ihr Publikum.

Da saß das Einhorn neben der Erdbeere, tanzten Bauarbeiter mit Blumenmädchen, auch das Disney-Universum war mit Minnie Maus und Cruella de Vil, angereist. Wahrscheinlich hatte selbst Hollywood erfahren, wie großartig die letztjährige Fastnacht gewesen war. "Es war so toll bei euch", betonte auch Eschwey nochmals im Rückblick auf 2024.

Moderatorin Gaby Eschwey. Foto: Kreutzer

Wie im letzten Jahr sorgten Auftritte und Tanz wieder für jede Menge Abwechslung, Lachen und beste Unterhaltung. Ein absoluter Höhepunkt war dabei der "Disco"-Auftritt der närrischen Tänzerinnen. Unter der Regie von Eva Schneider legten sich die Damen im Alter von 20 bis 85 mit dem musikalischen Streifzug durch die 1970er-Jahre mächtig ins Zeug.

Schneider selbst war bei "Night Fever" als John Travolta unterwegs. Paillettenkleidchen betonten das Motto ebenso wie die Glitzerkugeloutfits. Auch der ABBA-Gedächtnisanzug fehlte nicht, schließlich rauschten die Damen zu gleich zwei Hits der legendären Schweden über die Bühne. "Ich bin total happy", lachte Schneider nach dem Auftritt.

Sie verriet auch, wie viel Proben in der Vorbereitung steckte. "Wir haben im Oktober begonnen und ab Januar dann zweimal in der Woche", so die Trainerin. Immerhin sollten ja auch elf Minuten Choreografie einstudiert werden. Ein Mammuttanz. "Das war ein Versehen", gab sich Schneider etwas zerknirscht. Es sei halt genau ihre Musik, erzählte sie.

Daher war die Auswahl der Titel etwas breiter. Das Publikum nahm die Darbietung mit begeistertem Applaus, stehenden Ovationen und Zugaberufen auf. "Die Arbeit hat sich gelohnt", kommentierte Eschwey – und richtete für die neuerliche Darbietung den Gürtel ihres ABBA-Kostüms.

Das Bühnenprogramm eröffneten einmal mehr die Hirschberger Heike Rohr-Tomuschat und Petra Fading alias Resi und Hanne. Schon hier hatte die Halle ihren Spaß und spendierte die erste Rakete des Abends. In zwei weiteren Sketchen sorgten Michaela Strifler und Gaby Eschwey sowie Eva Schneider und Nika Ammann für Vergnügen.

Einen humoristischen Höhepunkt lieferten die vier Witwen Uta Peter, Nicole Ferger, Ilona Voigt und Gudrun Hehmann, die zum Gitarrenspiel von Nika Ammann "Wieder mal zu haben" sangen. Das galt nur, weil sich die vier ihrer Ehemänner auf äußerst kreative Weise entledigten – leider auf kriminelle Art.

Die erste Rakete des Abends beim kfd-Frauenfasching am Donnerstag gab es für die Hirschbergerinnen Heike Rohr-Tomuschat und Petra Fading alias Resi und Hanne. Foto: Kreutzer

In die Bütt stieg an diesem Abend erneut Renate Bohl mit einer Ode an "Die Frau von 60". Als sie vom Strandbesuch der Golden Agerin mit knappem Tanga anhob, lagen einige Besucherinnen auf den Tischen. Bohl selbst auch. Sie tat wohl das, wovon sie den anderen abriet: "Net vorstelle."

Diese zwei Worte brachten die Halle zum Bersten. Klobrillentanz und Schlusslied komplettierten das Programm, in das die Närrinnen spürbar viel Arbeit und Herzblut investiert hatten.

Zwischen den Darbietungen hatte Alleinunterhalter Stefan Bodenmüller ein Händchen dafür, die Damen auf die Tanzfläche zu locken. Da gab es sogar zwischendurch eine Line-Dance-Einlage. Zu späterer Stunde, als Jive und Rock übernahmen, sparte man sich den Weg zur Tanzfläche – und verdrehte Füße und Beine direkt zwischen den Tischreihen.

Begleitet wurde die Frauenfastnacht in Sachen Licht und Ton erstmals von Dimitrios Grigoriakis und Marc Leopold. "Sie haben ihr technisches Equipment kostenlos zur Verfügung gestellt und bekommen auch nur einen Teil Gage", dankte Eschwey dem neuen Team, das damit den guten Zweck unterstützte.

Die Erlöse aus der Fastnacht gehen erneut an das Frauenhaus in Bensheim und den Weinheimer Mittagstisch. Man habe eigentlich nichts zu verschenken, sagte Leopold im Gespräch mit der RNZ.

Aber vor dem Hintergrund schien er gerne zu schenken. Er hatte im Übrigen noch eine sehr viel längere Nacht vor sich als die Frauen. Schließlich sollte die gesamte Technik noch am Abend aus der Halle. Wie lange würde es dann für ihn gehen? "Schätze, wir sind gegen 3 Uhr zu Hause", so Marc Leopold.