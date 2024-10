Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Wenn das Wetter schön ist, kann ich von hier nach Frankfurt in den Zoo fahren", sagte am Mittwochvormittag eine Teilnehmerin des Mobilitätstrainings für Senioren, das der Verkehrsverbund Rhein-Neckar regelmäßig vor Ort in den Kommunen anbietet. Beziehungsweise mit Partnern wie der Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG) aus