Von Christina Schäfer

Hirschberg. Ein Sommerabend an der Villa Rustica. In der Szenerie: eine kleine Menschengruppe, darunter Thomas Würz und ich. Er praktiziert seit Jahrzehnten Tai Ji, ist mittlerweile Lehrer. Ich bin blutige Anfängerin. Und in meiner Idee, dass ich vielleicht die eine oder andere Übung direkt mitmachen kann, ziemlich übermütig, wie ich später