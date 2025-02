Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Mit einer Doppelspitze geht die SPD Hirschberg in die Zukunft: Einstimmig wählten die 16 zur Jahreshauptversammlung erschienenen Parteimitglieder am Mittwoch in der Alten Villa Sandra Gritsch und Rüdiger Kanzler zu gleichberechtigten Vorsitzenden des SPD-Ortsverbands. Der Weg dorthin war allerdings etwas steinig, denn für eine Doppelspitze war