Das habe die GLH auch von Anfang an gefordert: "Wenn es ein Neubaugebiet werden soll – was wir ablehnen –, dann nur in sehr begrenztem Ausmaß und mit einer ganz klaren Ausrichtung auf soziale und ökologische Aspekte." Das bedeute aber viel konzeptionelle Arbeit, denn der Bedarf – nicht Nachfrage – müsste eruiert, Innenverdichtungspotenziale geprüft und – falls ein Neubaugebiet dann notwendig erscheint – ein Konzept erstellt werden, wie sozialer Wohnungsbau und sozialverträgliches Wohnen umgesetzt werden können.

Zudem müsse man sich bei den aktuell hohen Baukostenpreisen zusätzlich zu den hier in der Gegend schon lange überhöhten Grundstückspreisen doch auch fragen, ob gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Neubaugebiet sei. Maul-Vogt ist überzeugt: "Die Menschen, die unter der aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt besonders leiden, also beispielsweise Familien mit eher geringem Einkommen, würden doch von einem Neubaugebiet gar nicht profitieren – außer man setzt einen deutlichen Schwerpunkt auf sozialen Wohnungsbau."

Hirschberg. Explodierende Baukostenpreise sorgen mancherorts wie in Neubaugebieten im Neckar-Odenwald-Kreis , aber auch in der Region Heidelberg dafür, dass viele Grundstücke zurückgegeben werden. Die Menschen können sich das Bauen schlichtweg nicht mehr leisten. In Hirschberg wird dennoch weiter über ein Neubaugebiet gesprochen, die Gemeinderatsmehrheit hält es für notwendig, nur die GLH warnt. Die RNZ hat mit den Fraktionsvorsitzenden über die Gründe gesprochen.

Von Annette Steininger

Hirschberg. Explodierende Baukostenpreise sorgen mancherorts wie in Neubaugebieten im Neckar-Odenwald-Kreis, aber auch in der Region Heidelberg dafür, dass viele Grundstücke zurückgegeben werden. Die Menschen können sich das Bauen schlichtweg nicht mehr leisten. In Hirschberg wird dennoch weiter über ein Neubaugebiet gesprochen, die Gemeinderatsmehrheit hält es für notwendig, nur die GLH warnt. Die RNZ hat mit den Fraktionsvorsitzenden über die Gründe gesprochen.

> Freie Wähler: Für den FW-Fraktionsvorsitzenden Werner Volk ist der Bedarf für ein Neubaugebiet nach wie vor "unbestritten da". Auch in Hirschberg werde er immer wieder angesprochen. "Wir wollen den jungen Familien hier etwas bieten, damit sie nicht wegziehen müssen. Wir müssen etwas umlegen", findet Volk.

Dass es andernorts nicht so gut läuft und Grundstücke zurückgegeben würden, liege an den hohen Baukosten und Zinsen, die sich Menschen, bei denen es eh schon "Spitz auf Knopf" gestrickt gewesen sei, einfach nicht mehr leisten können – insbesondere bei Reihen- und Doppelhaushälften, weniger bei den Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern. In Hirschberg habe man eine Klientel, die sich durchaus etwas leisten könne.

Außerdem ging er davon aus, dass sich der Markt wieder beruhigen werde: Angebot und Nachfrage würden bekanntlich den Preis bestimmen. Aus Volks Sicht braucht man keine Potenzialanalyse für ein Neubaugebiet, sollte aber auch bei der Hausart nach dem Bedarf planen.

> CDU: Die Christdemokraten sind nach wie vor vom Erfolg eines Neubaugebiets in Hirschberg überzeugt und haben keine Bedenken. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass in unserer Gemeinde innerhalb der Metropolregion eine hohe Nachfrage nach Baugrundstücken besteht", betont Fraktionsvorsitzender Christian Würz.

Zahlreiche Anfragen würden belegen, dass die hiesigen Standortfaktoren und die sehr gute Infrastruktur mit Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Kitas, Kindergärten, Schulen, Sportstätten oder auch Kultureinrichtungen für einen Zuzug nach Hirschberg sprechen. Die Kommune habe eine hohe Aufenthaltsqualität als Wohngemeinde, die andere Kommunen wie zum Beispiel im Neckar-Odenwald-Kreis so nicht haben, ist die CDU überzeugt.

Zum einen seien es die kurzen Wege zu den qualifizierten Arbeitsplätzen in der Metropolregion mit Mannheim, Heidelberg und Wiesloch an der Spitze, die auch mit dem ÖPNV sehr gut zu erreichen sind. Zum anderen sei es die besondere geografische Lage an der sonnigen Bergstraße.

> SPD: Auch für die SPD ist die Sache klar. "Alle Experten sind sich einig, dass in Deutschland ein enorm hoher Bedarf an zusätzlichem Wohnraum vorhanden ist, auch in unserer Region", sagt Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz. Reine Innenverdichtung könne das mittelfristig nicht auffangen.

Die derzeitigen Rahmenbedingungen, insbesondere die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Preise und Hypothekenzinsen, würden es aber fast nur noch Spitzenverdienern erlauben, selbst zu bauen, "ja viele Menschen können sich kaum noch die Mieten leisten". Gering- und Normalverdiener haben laut Scholz das Nachsehen, und der freie Markt könne das aktuell offensichtlich alleine nicht mehr regeln.

"Die einzig logische Konsequenz ist, dass die öffentliche Hand, also auch Kommunen wie Hirschberg, tätig werden und mit ihren Möglichkeiten dafür sorgen, dass neuer Wohnraum entsteht, der auf der einen Seite die zukünftigen Anforderungen der Menschen an Wohnen und Klimaschutz erfüllt, aber eben auch einen signifikanten Anteil an preisgedämpftem und sozial gebundenem Wohnraum enthält", schlussfolgert der Fraktionsvorsitzende. Unter diesen Voraussetzungen sei die SPD Hirschberg neben weiterer Innenverdichtung auch nach wie vor durchaus offen für ein Neubaugebiet.

> FDP: Wohnraum, und hier vor allem der bezahlbare, sei in Hirschberg knapp, wobei gleichzeitig die Nachfrage seit Jahren konstant hoch sei, betont FDP-Fraktionsvorsitzender Oliver Reisig. Das bewege regelmäßig vor allem junge Hirschberger Familien, die bisher ihr gesamtes Leben im Ort verbracht haben, auch in einem größeren Umkreis nach Wohnraum zu suchen. Und das Ergebnis sei dann vielfach der Wegzug und damit der Verlust engagierter Bürger für unsere Vereine und unser Gemeindeleben.

"Wir als FDP wollen unseren Bürgern wieder die Perspektive geben, dass es möglich ist, beispielsweise als junge Familie, bezahlbaren Wohnraum in Hirschberg zu finden", so Reisig. Das werde man allein mit Innenverdichtung nicht schaffen. "Dazu benötigt es ein Neubaugebiet, wo wir dann alle Facetten moderner Wohnformen anbieten können", ist die FDP überzeugt.