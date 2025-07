Hirschberg. (RNZ) "Hiwwe wie driwwe" werden die Power-Chöre der Sängereinheit Leutershausen zu hören sein. Und zwar bei Konzerten im Rahmen der Feierlichkeiten zu 50 Jahre Hirschberg, daher auch der Name. "Es kommt selten vor, dass ein Leutershausener Chor in Großsachsen ein Konzert gibt – 50 Jahre Hirschberg machen es möglich", sagt Vorsitzender Michael Lang augenzwinkernd.

Die Konzerte gestalten der moderne gemischte Chor "Power ToneZ!" und der Jugendchor "Power Voizzes!" am Samstag, 12. Juli, in der Alten Turnhalle Großsachsen und am Samstag, 19. Juli, in Leutershausen in der Aula der Martin-Stöhr-Schule. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Powergeladen kommen Hits wie "Mamma Mia" von ABBA oder "Don’t stop me now" von Queen daher, während es bei "Can’t help falling in love" von Elvis Presley oder "Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper gefühlvoll wird. Auch Hits wie "What about us" (Adele), "Radioactive" (Imagine Dragons) oder "I love Rock ’n’ Roll" (Kosn Jett) werden bei den Konzerten zu hören sein.

Als Gastmusiker mit dabei sind Götz Krämer (Bass) und Jens Nobiling (Percussion). Der Eintritt für die Konzerte ist frei, um Spenden für die nächsten Chorprojekte wird gebeten. Die "Power ToneZ!" unter der Leitung von Meinhard Wind sind zum 160-jährigen Jubiläum der Sängereinheit im Januar 2024 zunächst als Projektchor gegründet worden.

Der Chor erfuhr sehr schnell großen Zuspruch, hat sich dauerhaft etabliert und zählt nun rund 60 aktive Sänger. Hier ist Singen für Jung und Alt geboten, den "Power ToneZ!" gehören Mitglieder im Alter von 14 Jahren bis Mitte 70 an. Sie kommen aus beiden Hirschberger Ortsteilen und aus anderen Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis. Zum Repertoire gehört modernes Liedgut aus Rock und Pop.

Etwas länger gibt es die "Power Voizzes!", die 2019 gegründet wurden und die ebenfalls unter der Leitung von Meinhard Wind stehen. Aktuell singen hier um die 25 Kinder und Jugendliche. Auch zu ihrem Repertoire gehört modernes Liedgut aus Rock und Pop. Die "Power Voizzes!" haben sogar einen eigenen YouTube-Kanal, unter anderem mit einer Aufnahme vom letzten Konzert, das im April stattfand: https://www.youtube.com/@powervoizzes7676.

Männer- und Frauenchor der Sängereinheit geben ihr 50-Jahre-Hirschberg-Konzert übrigens im Dezember in der evangelischen Kirche Leutershausen. Und Chöre der Sängereinheit werden auch am 19. September in der Heinrich-Beck-Halle dabei sein, wenn die offiziellen Feierlichkeiten der Gemeinde anstehen.

Info: Die Probezeiten der Sängereinheit-Chöre: Männerchor freitags, 19 Uhr (Gasthaus "Zur Rose"); Frauenchor freitags, 19.45 Uhr (Gasthaus "Zur Rose"); moderner gemischter Chor "Power ToneZ!” mittwochs, 19:30 Uhr (ehemalige Synagoge); Jugendchor "Power Voizzes!” freitags, 18 Uhr (Martin-Stöhr-Schule).