Hirschberg-Leutershausen. (pau) Es ist das wohl größte Spiel der Vereinsgeschichte. Klar, dass sich der "zwölfte Mann" am Mittwochmorgen entsprechend vorbereitete. Mit Weißwurst, Bier und Liedern peitschten sich die Fans des Fußballvereins Leutershausen (FVL) am Sportplatz mächtig auf. Eine zünftige Einstimmung aufs bfv-Rothaus-Kreispokal-Finale, zu dem die Massen später auf den Rasenplatz des SC Rot-Weiß Rheinau pilgerten, wo der FVL gegen den SV Enosis Mannheim spielte.

Mit einem Gelenkbus ging es am Mittag von der Bergstraße in den Stadtteil der Quadratestadt. 150 Menschen fanden darin Platz. Zuvor aber wollte man schon feiern, dass man es überhaupt bis hierhin geschafft hatte. "Das ist wirklich der totale Wahnsinn, und wir sind total stolz auf unsere Jungs", brachte es Vorsitzender Ben Erdmann im RNZ-Gespräch auf den Punkt. Nicht mit Schirm, Charme und Melone, dafür aber mit Käppi, Schal und T-Shirt konnten sich die Fans ausstatten. Erdmann verwaltete die Artikel, und bald waren Hunderte Besucher in Schwarz und Weiß gehüllt. "Das ist heute auch unser Motto. Es gibt nur gewinnen oder verlieren", so Erdmann nüchtern. Dann aber glühten seine Wangen: "Ich hoffe ja auf ein 3:1 für uns." Und auch die Mannschaft schaute am Morgen vorbei, um sich durch verbale und wahrhaftige Schulterklopfer den nötigen Ansporn fürs Spiel abzuholen. Mit 20 Mann war der Kader aufgestellt. Die Trainer schlugen zu dritt auf: Stefan Matthes, Jonas Meier-Küster und Ricardo Guimaraes. Während sich die Mannschaft auf das Finale einschwor und ein gemeinsames Mittagessen zu sich nahm, gab es für die Fans nebenan vor allem Flüssignahrung. Mit Sonnenbrille trotzte hier auch in bester Gesellschaft Edgar Brand der Mittagssonne. Der Tipp des ehemaligen Vorsitzenden: 3:1 für die eigenen Leute. Am Nachbartisch war es lauter. Hier hatten sich die Menschen mit Bucketmützen und Fahnen fürs Spiel gewappnet. Hier wurde sich zugeprostet, Flaschen klirrten. Wie es wohl ausgehen wird?

Natürlich gut für Leutershausen. "2:1", meinte Sven, und Christopher tippte auf ein "3:2". Danach wurde diskutiert. Zahlen wild durcheinander geworfen. Wer bot mehr? Bis zum 8:1 schaukelte man sich hoch. Doch egal wie es in Mannheim ausgehen würde – mit bester Laune fühlte man sich trotz Aufregung und Vorfreude schon jetzt als Gewinner. Da wurden Fäuste siegessicher in die Luft gestreckt, das Jubeln geprobt, Flaggen geschwenkt und laut applaudiert. Je nachdem, wie es ausgeht, wollte man sich am Abend dann auch noch mal zum Feiern im Clubhaus treffen. Und das sollte dann tatsächlich passieren, denn Sven behielt Recht: Der FVL siegte mit 2:1 und holte den Kreispokal.

Großen Dank richtete der Vorstand an Andreas Bordt und Marcel Fischer, die mit ihrem Team mit der Organisation betraut waren. Und damit nicht genug. Aus den eigenen Reihen hatten FVLler auch Einlaufkinder im Alter zwischen acht und elf Jahren akquiriert. "Das sind unsere Nachwuchs-Kicker", so Erdmann.